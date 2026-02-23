MUP o potrazi u Zrenjaninu: Preduzete sve mere u cilju pronalaska mladića

Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se povodom spekulacija o postupanju policijskih službenika u Zrenjaninu u vezi sa nestankom devetnaestogodišnjeg mladića, čije je telo pronađeno 22. februara u Gradskom jezeru.

Iz MUP-a ističu da je policija u ovom slučaju preduzela sve zakonske mere iz svoje nadležnosti kako bi se mladić pronašao u najkraćem roku. Prema zvaničnim podacima, policija je odmah nakon prijave roditelja, koja je podneta 15. februara, raspisala objavu za nestalim licem i o tome obavestila druge policijske uprave. Tokom potrage obavljeni su razgovori sa roditeljima i osobama koje su mogle pružiti relevantne informacije, a pregledani su i snimci sa sigurnosnih