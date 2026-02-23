Partizan u ponedeljak smenjuje Stojakovića

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Aleksandar Pivljanin
Partizan u ponedeljak smenjuje Stojakovića

Ubedljiv poraz u 178. večitom derbiju bila je kap koja je prelila čašu i crno-beli će očekivano krenuti u potragu za novim šefom stručnog štaba.

Prema saznanjima Sport kluba, Nenadu Stojakoviću će u ponedeljak biti saopšteno da više nije trener prvog tima Partizana. Neće voditi trening oporavka zakazan za 11 časova, a odluku će mu lično saopštiti potpredsednik za sportska pitanja u Partizanu Predrag Mijatović u Sportskom centru ,,Zemunelo“. Slaba igra i rezultati u nastavku sezone jasno su nagovestili ovakav epilog. ,,Parni valjak“ se dosta mučio na startu prolećnog dela domaćeg prvenstva, odmah remizirao
