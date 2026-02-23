Impresivni Nikola Jokić, umalo tripl-dabl za poluvreme, ali ovaj poraz nisu smeli da dopuste!

Sportske.net pre 3 sata
Pobeda Golden Stejta protiv Denvera, nije se video nedostatak njihovog najboljeg košarkaša, bilo je 128:117.

Neverovatno kako je šutirala ekipa Golden Stejta i to bez Stefa Karija koji je danas meč posmatrao "u civilu". U prvoj deonici su pogodili DEVET trojki iz 18 pokušaja, u drugoj šest iz deset pokušaja, ukupno - 15 trojki Golden Stejta u prvom poluvremenu. Nenormalno je zvučalo i da su postigli 76 poena, naspram 67 Denvera. Jokiću je falila jedna asistencija za tripl-dabl već u prvom poluvremenu, naravno da je bio prvi izbor u napadu svog tima. Naravno da su počeli
Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera od Golden Stejta

Monstruozni Nikola Jokić nedovoljan za pobedu denvera: Golden Stejt surovom polsednjom četvrtino razoružao Nagetse!

VIDEO Čudesan tripl-dabl Jokića nije sprečio blamažu Denvera

Jokić razbijao, ali i gledao katastrofu Denvera u 4/4! VIDEO

Jokić opet raspametio Amere: Srbin odigrao brutalnu partiju, ali je Denver izgubio od Golden Stejta (video)

Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera od Golden Stejta

