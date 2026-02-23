EU sprema zabranu ulaska ruskim vojnicima, Medvedev uzvratio: Doći ćemo i bez viza

Sputnik pre 26 minuta
EU sprema zabranu ulaska ruskim vojnicima, Medvedev uzvratio: Doći ćemo i bez viza

Evropska unija namerava da zabrani ulazak na svoju teritoriju svim učesnicima specijalne vojne operacije u Ukrajini, izjavila je novinarima šefica evropske diplomatije Kaja Kalas nakon sastanka ministara spoljnih poslova zemalja EU. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev smatra da Rusima možda i neće biti potrebne vize.

Medvedev, komentarišići izjavu Kalas, poručio je da oni mogu da uđu u EU i bez viza — kao 1812. i 1945. godine.
Ključne reči

Evropska UnijaNECVisaSavet bezbednostiDmitrij MedvedevUkrajinaEUDimitrij MedvedevRusija

