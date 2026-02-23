Dragana Kosjerina pokazala "matoru damu" koja se godinama ne odavaja od nje: Prizor će vas raznežiti

Telegraf pre 45 minuta  |  Telegraf.rs
Dragana Kosjerina pokazala "matoru damu" koja se godinama ne odavaja od nje: Prizor će vas raznežiti

Voditeljka Dragana Kosjerina aktivna je na društvenim mrežama a sada je pokazala svog ljubimca.

Njena objava naišla je na oduševljenje pratilaca, budući da je njen ljubimac mačka koja joj godinama pravi društvo. Uz fotografiju nežne mezimice kratko je napisala: „Matora damica", čime je nasmejala fanove, ali i otkrila koliko je vezana za svoju ljubimicu. Ispod objave su se nizali komentari simpatija i podrške a većina je primetila da mačka deluje spokojno i negovano. Poznata po svojoj eleganciji i odmerenosti pred kamerama, Dragana je ovoga puta pokazala svoju
