Ivica Iliev: "Zvezda je tri klase iznad, njihovi igrači znaju da su bolji, ovo je ponižavanje Partizana"

Ivica Iliev, nekadašnji fudbaler i sportski direktor Partizana, izneo je niz komplimenata na račun Crvene zvezde posle 178. večitog derbija, dok je situaciju u svom voljenom klubu opisao kao - ponižavajuću.

Iliev, koji je uvek bio poznat kao neko ko "ne uvija u oblande", istakao je da je razlika između dva najveća srpska kluba velika, dok je tokom gostovanja na TV Una istakao da sveovo govori kao navijač Partizana - a ne kao bivši funkcioner. - Postoje dve Crvene zvezde. Na sreću srpskog fudbala, a nažalost nas Partizanovaca, ona je otišla tri klase iznad. Oni igraju fudbal sami za sebe. Imaju trenera koji je postao fantastičan, ozbiljan stručnjak. Ono što je Deki