Obaveštenje Elektrodistribucije: Ove adrese će sutra biti bez struje!

Elektrodistribucija Beograd najavila je isljučenje struje za 22. februar u dve opštine i po sledećem rasporedu.

Savski venac 08:30 – 11:30 Miloša Pocerca: 2-4, 10, 3-7 Sarajevska: 14-14A, 18, 22-22, 26, 35 Savska: 19-21 Voždovac 09:00 – 17:00 Naselje Beli Potok: Bulevar patrijarha Germana (87-87B, 187A-187F, 191), Gleđevačka (188, 85J, 91) Naselje Ripanj: Avalska (310), Kragujevački put (BB, 12-14, 24-26, 32, 38-42, 11-31), Put za Markoviće (8-18, 28-38, 46-48, 52-54, 58-62, 98, 7-9, 13, 17, 23-33, 37, 41, 49-59, 75, 91, 141), Put za Šuplju stenu (2-2A, 124, 5-7B, 11-11B,