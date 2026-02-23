Obaveštenje Elektrodistribucije: Ove adrese će sutra biti bez struje!

Telegraf pre 16 minuta  |  Telegraf.rs
Obaveštenje Elektrodistribucije: Ove adrese će sutra biti bez struje!

Elektrodistribucija Beograd najavila je isljučenje struje za 22. februar u dve opštine i po sledećem rasporedu.

Savski venac 08:30 – 11:30 Miloša Pocerca: 2-4, 10, 3-7 Sarajevska: 14-14A, 18, 22-22, 26, 35 Savska: 19-21 Voždovac 09:00 – 17:00 Naselje Beli Potok: Bulevar patrijarha Germana (87-87B, 187A-187F, 191), Gleđevačka (188, 85J, 91) Naselje Ripanj: Avalska (310), Kragujevački put (BB, 12-14, 24-26, 32, 38-42, 11-31), Put za Markoviće (8-18, 28-38, 46-48, 52-54, 58-62, 98, 7-9, 13, 17, 23-33, 37, 41, 49-59, 75, 91, 141), Put za Šuplju stenu (2-2A, 124, 5-7B, 11-11B,
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Lazarevac dobija teren za padel u gradskom parku

Lazarevac dobija teren za padel u gradskom parku

B92 pre 7 sati
„Pad cena posledica uvoza, viškova i sezonskog pada tražnje“: Direktor mlekare o kriznoj situaciji na tržištu mleka

„Pad cena posledica uvoza, viškova i sezonskog pada tražnje“: Direktor mlekare o kriznoj situaciji na tržištu mleka

Insajder pre 9 sati
Marko Rodić i bend Sinovi Lazarevca 8. marta u Centru za kulturu: besplatan koncert uz goste iznenađenja

Marko Rodić i bend Sinovi Lazarevca 8. marta u Centru za kulturu: besplatan koncert uz goste iznenađenja

Pravo u centar pre 9 sati
Radovi na padel terenu u Lazarevcu počeli pre tendera: gradilište već formirano u Gradskom parku

Radovi na padel terenu u Lazarevcu počeli pre tendera: gradilište već formirano u Gradskom parku

Serbian News Media pre 1 dan
Radovi na padel terenu u Lazarevcu počeli pre tendera: gradilište već formirano u Gradskom parku

Radovi na padel terenu u Lazarevcu počeli pre tendera: gradilište već formirano u Gradskom parku

Pravo u centar pre 1 dan
VIDEO Bass United Balkan održan treći put u Lazarevcu

VIDEO Bass United Balkan održan treći put u Lazarevcu

ObjektiVa pre 1 dan
(VIDEO) Rikanović na Studiju B: investicije u Lazarevcu i rast nezadovoljstva građana

(VIDEO) Rikanović na Studiju B: investicije u Lazarevcu i rast nezadovoljstva građana

Serbian News Media pre 1 dan

Ključne reči

Beli PotokMladenovacLazarevacGrockavoždovacelektrodistribucijasurcinbeogradnovi beogradbarajevoSavski venac

Najnovije vesti »

Francuska pozvala na raport Kušnera! Sporna je Trampova izjava o ubijenom aktivisti

Francuska pozvala na raport Kušnera! Sporna je Trampova izjava o ubijenom aktivisti

Kurir pre 11 minuta
Obaveštenje Elektrodistribucije: Ove adrese će sutra biti bez struje!

Obaveštenje Elektrodistribucije: Ove adrese će sutra biti bez struje!

Telegraf pre 16 minuta
Selta u finišu srušila Majorku: Tim iz Viga odbranio domaći teren i prekinuo niz loših rezultata

Selta u finišu srušila Majorku: Tim iz Viga odbranio domaći teren i prekinuo niz loših rezultata

Kurir pre 1 sat
RHMZ je upravo objavio novu prognozu i posle nje, svi jedva čekamo ponedeljak (foto)

RHMZ je upravo objavio novu prognozu i posle nje, svi jedva čekamo ponedeljak (foto)

Blic pre 1 sat
Dnevni horoskop za ponedeljak, 23. februar

Dnevni horoskop za ponedeljak, 23. februar

Moj Novi Sad pre 1 sat