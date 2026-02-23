"Pola mene nosiš sa sobom": Irena će biti sahranjena na svoj rođendan, suprug se oprostio rečima koje slamaju

Telegraf pre 9 minuta  |  Telegraf.rs
"Pola mene nosiš sa sobom": Irena će biti sahranjena na svoj rođendan, suprug se oprostio rečima koje slamaju

Irena Božinovski, odbornica Skupštine grada Vranja, preminula je nakon kraće i iznenadne bolesti u 41. godini, a od nje se potresnom porukom oprostio i njen suprug Aleksandar Božinovski.

Uz dve fotografije prelepe Irene, ispisane su reči koje slamaju srce. "Ljubavi moja spavkaj mirno, bila si najlepše nešto što mi se desilo u životu spavkaj lepoto moja, suprugo, majko, sestro, ćerko naša, podrško i lavice. Bol koji osećam čuvaću samo za sebe, a sećanje na tebe i tvoju plemenitu ličnost svakoga dana ću spominjati. Putuj sa anđelima moja Irena, pola mene nosiš sa sobom. Večna ti slava i hvala", piše u objavi. Irena Božinovski, devoјačko Nikolić,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Umrla Irena Božinovski, odbornica Skupštine grada Vranja: "Ostavlja neizbrisiv trag, pre svega kao dobar čovek, žena, majka"…

Umrla Irena Božinovski, odbornica Skupštine grada Vranja: "Ostavlja neizbrisiv trag, pre svega kao dobar čovek, žena, majka"

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjepreminulaUmrla

Politika, najnovije vesti »

Ko neće pušku, čekaju ga kutlača i ribanje kasarne: Ovako će izgledati služenje običnog i civilnog vojnog roka: Pirsing morate…

Ko neće pušku, čekaju ga kutlača i ribanje kasarne: Ovako će izgledati služenje običnog i civilnog vojnog roka: Pirsing morate izvaditi iz nosa, nema farbanja kose

Blic pre 4 minuta
"Pola mene nosiš sa sobom": Irena će biti sahranjena na svoj rođendan, suprug se oprostio rečima koje slamaju

"Pola mene nosiš sa sobom": Irena će biti sahranjena na svoj rođendan, suprug se oprostio rečima koje slamaju

Telegraf pre 9 minuta
Ko legne s Thompsonom, probudi se s Poglavnikom

Ko legne s Thompsonom, probudi se s Poglavnikom

Velike priče pre 29 minuta
Umro Miroslav Zdravković, nekadašnji potpredsednik Skupštine Srbije, preminuo u Leskovcu

Umro Miroslav Zdravković, nekadašnji potpredsednik Skupštine Srbije, preminuo u Leskovcu

Blic pre 2 sata
Umrla Irena Božinovski, odbornica Skupštine grada Vranja: "Ostavlja neizbrisiv trag, pre svega kao dobar čovek, žena, majka"…

Umrla Irena Božinovski, odbornica Skupštine grada Vranja: "Ostavlja neizbrisiv trag, pre svega kao dobar čovek, žena, majka"

Blic pre 6 sati