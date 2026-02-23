"Pola mene nosiš sa sobom": Irena će biti sahranjena na svoj rođendan, suprug se oprostio rečima koje slamaju

Irena Božinovski, odbornica Skupštine grada Vranja, preminula je nakon kraće i iznenadne bolesti u 41. godini, a od nje se potresnom porukom oprostio i njen suprug Aleksandar Božinovski.

Uz dve fotografije prelepe Irene, ispisane su reči koje slamaju srce. "Ljubavi moja spavkaj mirno, bila si najlepše nešto što mi se desilo u životu spavkaj lepoto moja, suprugo, majko, sestro, ćerko naša, podrško i lavice. Bol koji osećam čuvaću samo za sebe, a sećanje na tebe i tvoju plemenitu ličnost svakoga dana ću spominjati. Putuj sa anđelima moja Irena, pola mene nosiš sa sobom. Večna ti slava i hvala", piše u objavi. Irena Božinovski, devoјačko Nikolić,