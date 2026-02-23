Prva slika Edite Aradinović na kojoj se jasno vidi trudnički stomačić! U helankama ponosno poručila: "Rastemo"

Edita Aradinović (32) trudna je i čeka devojčicu sa Nenadom Stevićem, od kog se emotivno rastala nakon saznanja da je u blagoslovenom stanju.

Međutim, pevačica je kako se čini sa sobom u miru i posvećena je održavanju trudnoće i karijeri, kao i svom fizičkom izgledu. Od joge još uvek nije uzela pauzu, pa je tako vežbala i u danu za nama, a objavila je i prvu fotografiju na kojoj joj se jasno vidi trudnički stomak. - Rastemo - ponosno je napisala, uz emotikon srca i sklopljenih dlanova, aludirajući na zahvalnost i molitvu. Podsetimo, Edita je nedavno potvrdila da nije u emotivnoj vezi s ocem svog deteta.