Spremite se! Kiša u naredna 2 sata očekuje ove delove Srbije

Ovog jutra u Srbiji je promenljivo oblačno. Na jugu i istoku zemlje, u dolinama i kotlinama je maglovito i tmurno. Kiša pada na severoistoku zemlje. U nastavku prepodneva kiša će padati i dalje na severoistoku Srbije, uglavnom u delovima Banata, Podunavlja i Braničevskog okruga. U ostalim predelima biće suvo. Trenutne temperature kreću se od 4 do 8 stepeni, u Beogradu je 9. Kopaonik, Sjenica i Vranje mere 0°C, Zlatibor 2°C. Maksimalna temperatura biće danas od 12
