Učenici srednjih i osnovnih škola danas se vraćaju u klupe nakon Sretenjskog raspusta

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Učenici srednjih i osnovnih škola danas se vraćaju u klupe nakon Sretenjskog raspusta

Učenici srednjih i osnovnih škola u Srbiji, koji su bili na raspustu povodom Dana državnosti, danas se vraćaju u školske klupe.

Sretenjski raspust, prema školskom kalendaru koji je objavilo Ministarstvo prosvete, za većinu osnovaca i srednjoškolaca u Srbiji trebalo je da traje od ponedeljaka 16. do petka 20. februara, ali zbog neradnih dana vikendom đaci su odmarali devet dana. Za razliku od svojih vršnjaka iz centralne Srbije, učenici srednjih i osnovnih škola AP Vojvodine nisu imali raspust. Za njih je nastava počela prvog radnog dana posle Dana državnosti, koji se ove godine praznovao
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Kraj sretenjskog raspusta za sve osnovce i srednjoškolce u Srbiji

Kraj sretenjskog raspusta za sve osnovce i srednjoškolce u Srbiji

RTV pre 52 minuta
Učenici u Srbiji se danas vraćaju u klupe, ali ih za 20 dana opet čeka raspust

Učenici u Srbiji se danas vraćaju u klupe, ali ih za 20 dana opet čeka raspust

Blic pre 32 minuta
Učenici srednjih i osnovnih škola danas se vraćaju u klupe nakon Sretenjskog raspusta

Učenici srednjih i osnovnih škola danas se vraćaju u klupe nakon Sretenjskog raspusta

Euronews pre 17 minuta
Đaci osnovnih i srednjih škola se vraćaju u klupe: Evo kada je naredni raspust - detaljan kalendar odmora

Đaci osnovnih i srednjih škola se vraćaju u klupe: Evo kada je naredni raspust - detaljan kalendar odmora

Mondo pre 26 minuta
Učenici osnovnih i srednjih škola se vraćaju u klupe nakon Sretenjskog raspusta

Učenici osnovnih i srednjih škola se vraćaju u klupe nakon Sretenjskog raspusta

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaVojvodinaMinistarstvo prosvetedan drzavnostisrednje skole

Društvo, najnovije vesti »

Promenljivo oblačno i toplije: Maksimalna temperatura od 12 do 17 stepeni

Promenljivo oblačno i toplije: Maksimalna temperatura od 12 do 17 stepeni

N1 Info pre 46 minuta
Novi Sad: Ispred Srpskog narodnog pozorišta policija stajala između pristalica vlasti i studenata

Novi Sad: Ispred Srpskog narodnog pozorišta policija stajala između pristalica vlasti i studenata

Beta pre 2 minuta
Kraj sretenjskog raspusta za sve osnovce i srednjoškolce u Srbiji

Kraj sretenjskog raspusta za sve osnovce i srednjoškolce u Srbiji

RTV pre 52 minuta
Od Subotice do Nju Delhija

Od Subotice do Nju Delhija

Danas pre 52 minuta
Novi Sad: Ispred Srpskog narodnog pozorišta policija stajala između pristalica vlasti i studenata

Novi Sad: Ispred Srpskog narodnog pozorišta policija stajala između pristalica vlasti i studenata

Serbian News Media pre 1 minut