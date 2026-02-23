Učenici srednjih i osnovnih škola danas se vraćaju u klupe nakon Sretenjskog raspusta

Učenici srednjih i osnovnih škola u Srbiji, koji su bili na raspustu povodom Dana državnosti, danas se vraćaju u školske klupe.

Sretenjski raspust, prema školskom kalendaru koji je objavilo Ministarstvo prosvete, za većinu osnovaca i srednjoškolaca u Srbiji trebalo je da traje od ponedeljaka 16. do petka 20. februara, ali zbog neradnih dana vikendom đaci su odmarali devet dana. Za razliku od svojih vršnjaka iz centralne Srbije, učenici srednjih i osnovnih škola AP Vojvodine nisu imali raspust. Za njih je nastava počela prvog radnog dana posle Dana državnosti, koji se ove godine praznovao