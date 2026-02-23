Novi snimak jezive tuče navijača pred večiti derbi! "Delije" i "grobari" u strašnom sukobu palicama (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Novi snimak jezive tuče navijača pred večiti derbi! "Delije" i "grobari" u strašnom sukobu palicama (video)

Tuča navijača bila je uvod u 178. večiti derbi, u kome su se u nedelju na Marakani sastali Crvena zvezda i Partizan, a dan kasnije na internetu je osvanuo i drugi snimak tog strašnog sukoba.

Screenshot / Facebook / Balkanski navijači Podsetimo, navijači su se sukobili u beogradskom naselju Petlovo brdo, prilično daleko od stadiona "Rajko Mitić" na kom se utakmica igra. Na društvenim mrežama se još u nedlju pojavio prvi snimak dela sukoba, i na njemu se vide dve suprotstavljene grupe kako naoružane motkama kreću jedna na drugu sa dve strane ulice. Dok su zapanjeni građani posmatrali iz kola i autobusa, pred njima su se odvijale jezive scene. Dan kasnije
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

"Naše devojčice su videle svoje bubnjeve na južnoj tribini": Zvezda se hitno oglasila zbog krađe u klubu

"Naše devojčice su videle svoje bubnjeve na južnoj tribini": Zvezda se hitno oglasila zbog krađe u klubu

Mondo pre 6 minuta
Rani radovi Nemanje Radonjića! Pogledajte šta je u kafani radio suspendovani igrač Crvene zvezde! (foto)

Rani radovi Nemanje Radonjića! Pogledajte šta je u kafani radio suspendovani igrač Crvene zvezde! (foto)

Kurir pre 22 minuta
Pojavila se slika Zvezdinih bubnjeva koje su Grobari pokazali na derbiju gde ih lupaju devojke

Pojavila se slika Zvezdinih bubnjeva koje su Grobari pokazali na derbiju gde ih lupaju devojke

Telegraf pre 54 minuta
Ruska lepotica uživo gledala večiti derbi i ostala u čudu: "Nije uzalud što na ovu utakmicu..."

Ruska lepotica uživo gledala večiti derbi i ostala u čudu: "Nije uzalud što na ovu utakmicu..."

Telegraf pre 41 minuta
Uspešan sportski vikend za Nišlije na domaćim i inostranim borilištima

Uspešan sportski vikend za Nišlije na domaćim i inostranim borilištima

Niške vesti pre 1 sat
Partizan pobedio Crvenu zvezdu i osigurao titulu! Da, dobro ste pročitali: Crno-beli slavili u večitom derbiju! (foto, video)

Partizan pobedio Crvenu zvezdu i osigurao titulu! Da, dobro ste pročitali: Crno-beli slavili u večitom derbiju! (foto, video)

Kurir pre 1 sat
Oglasio se ŽRK Crvena zvezda zbog bubnjeva na južnoj tribini: "Molimo vas da ih vratite našim ćerkama"

Oglasio se ŽRK Crvena zvezda zbog bubnjeva na južnoj tribini: "Molimo vas da ih vratite našim ćerkama"

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanGrobariDelijeInternetMarakanaFacebookderbiFejsbukfk crvena zvezdaFk Partizanvečiti derbi

Sport, najnovije vesti »

Skandal u teniskom svetu: Dve Srpkinje i Rus suspendovani zbog korupcije!

Skandal u teniskom svetu: Dve Srpkinje i Rus suspendovani zbog korupcije!

Hot sport pre 1 minut
ITIA krenula u borbu protiv korupcije: Kazne za dve Srpkinje i Rusa

ITIA krenula u borbu protiv korupcije: Kazne za dve Srpkinje i Rusa

Hot sport pre 6 minuta
I to je Žoze Murinjo - Madriđani će ostati potpuno razočarani

I to je Žoze Murinjo - Madriđani će ostati potpuno razočarani

Sportske.net pre 1 minut
"Naše devojčice su videle svoje bubnjeve na južnoj tribini": Zvezda se hitno oglasila zbog krađe u klubu

"Naše devojčice su videle svoje bubnjeve na južnoj tribini": Zvezda se hitno oglasila zbog krađe u klubu

Mondo pre 6 minuta
Jedan šampion menja drugog: Hil ambasador Vilijamsa

Jedan šampion menja drugog: Hil ambasador Vilijamsa

Sport klub pre 7 minuta