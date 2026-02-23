Tramp pobesneo - sledi novo upozorenje: Svakoj zemlji koja se želi igrati, upozoreni ste!

AMERIČKI predsednik Donald Tramp danas je ponovo oštro reagovao na odluku Vrhovnog suda, rekavši da će se zemlje koje pokušaju da zaobiđu odluku suočiti sa ozbiljnim posledicama.

U svom saopštenju je posebno imenovao zemlje koje, prema njegovim rečima, godinama eksploatišu Sjedinjene Države. - Svaka zemlja koja želi da se 'igra' sa ovom presudom Vrhovnog suda, posebno one koje su godinama - čak i decenijama - zloupotrebljavale Sjedinjene Države - suočiće se sa mnogo višim carinama i oštrijim merama od onih na koje su nedavno pristale - napisao je Tramp. Tramp je ranije danas kritikovao Vrhovni sud nakon što je prošle