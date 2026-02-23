„Rosatom“ je u potpunosti spreman za moguće uvođenje sankcija EU

Vesti online pre 3 sata  |  Sputnik, Vesti online (J. V.)
„Rosatom“ je u potpunosti spreman za moguće uvođenje sankcija EU

Ruska državna korporacija „Rosatom“ je u potpunosti spremna za moguće uvođenje sankcija EU protiv ruske nuklearne industrije, a sama ograničenja bi mogla imati negativne posledice, pre svega po evropsku ekonomiju, ali i bezbednost, rekao je generalni direktor „Rosatoma“ Aleksej Lihačov.

Odgovarajući na pitanje novinara o najavljenom novom paketu sankcija Evropske unije koji bi mogao obuhvatiti i rusku nuklearnu industriju, uključujući i „Rosatom“, on je istakao da ruska korporacija nije ugrožena i da je potpuno spremna za bilo kakav razvoj situacije. „Ovo nije prvi put da se najavljuju moguće sankcije protiv nuklearnog sektora ili rukovodstva ‘Rosatoma’. Evropska ekonomija i ekonomija zemalja EU još uvek nisu svarile posledice sankcija u drugim
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Direktor Rosatoma za RTS: Želimo srpske kompanije za projekte u trećim zemljama

Direktor Rosatoma za RTS: Želimo srpske kompanije za projekte u trećim zemljama

RTS pre 2 sata
Direktor Rosatoma: Nudimo Srbiji ruski ili međunarodni projekat nuklearne elektrane

Direktor Rosatoma: Nudimo Srbiji ruski ili međunarodni projekat nuklearne elektrane

Radio 021 pre 3 sata
Rosatom: Rusija spremna za sankcije EU, opasno po evropsku bezbednost!

Rosatom: Rusija spremna za sankcije EU, opasno po evropsku bezbednost!

B92 pre 3 sata
Lihačov: Rosatom spreman za moguće uvođenje sankcija Evropske unije

Lihačov: Rosatom spreman za moguće uvođenje sankcija Evropske unije

RTV pre 4 sati
Lihačov: Rosatom spreman za moguće uvođenje sankcija Evropske unije

Lihačov: Rosatom spreman za moguće uvođenje sankcija Evropske unije

Politika pre 4 sati
Direktor Rosatoma: Nudimo Srbiji ruski ili međunarodni projekat nuklearne elektrane

Direktor Rosatoma: Nudimo Srbiji ruski ili međunarodni projekat nuklearne elektrane

N1 Info pre 5 sati
Vučić sa direktorom Rosatoma o mogućnostima upotrebe nuklearne energije

Vučić sa direktorom Rosatoma o mogućnostima upotrebe nuklearne energije

Beta pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaEURusijavestisvetRosatom

Politika, najnovije vesti »

Užice: Lokalni izbori i u gradskoj opštini Sevojno 29. marta

Užice: Lokalni izbori i u gradskoj opštini Sevojno 29. marta

Danas pre 2 sata
Istina o Klasteru 3: Čak i kada bi Srbija htela da sustigne Crnu Goru, postavilo bi se pitanje – sa kim?

Istina o Klasteru 3: Čak i kada bi Srbija htela da sustigne Crnu Goru, postavilo bi se pitanje – sa kim?

Danas pre 4 sati
Zašto su predstojeći lokalni izbori veći problem sa vlast nego opoziciju

Zašto su predstojeći lokalni izbori veći problem sa vlast nego opoziciju

Danas pre 4 sati
Osude zvaničnog Beograda zbog presude Dušku Arsiću na Kosovu

Osude zvaničnog Beograda zbog presude Dušku Arsiću na Kosovu

Danas pre 5 sati
Srbija se oprašta od prelepe Irene: Poznato vreme i mesto sahrane mlade odbornice iz Vranja

Srbija se oprašta od prelepe Irene: Poznato vreme i mesto sahrane mlade odbornice iz Vranja

Mondo pre 38 minuta