„Rosatom“ je u potpunosti spreman za moguće uvođenje sankcija EU

Ruska državna korporacija „Rosatom“ je u potpunosti spremna za moguće uvođenje sankcija EU protiv ruske nuklearne industrije, a sama ograničenja bi mogla imati negativne posledice, pre svega po evropsku ekonomiju, ali i bezbednost, rekao je generalni direktor „Rosatoma“ Aleksej Lihačov.

Odgovarajući na pitanje novinara o najavljenom novom paketu sankcija Evropske unije koji bi mogao obuhvatiti i rusku nuklearnu industriju, uključujući i „Rosatom“, on je istakao da ruska korporacija nije ugrožena i da je potpuno spremna za bilo kakav razvoj situacije. „Ovo nije prvi put da se najavljuju moguće sankcije protiv nuklearnog sektora ili rukovodstva ‘Rosatoma’. Evropska ekonomija i ekonomija zemalja EU još uvek nisu svarile posledice sankcija u drugim