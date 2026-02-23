SAOPŠTENjE policije povodom različitih neistinitih spekulacija o postupanju policijskih službenika SAOPŠTENjE POLICIJE

Zrenjanin, 23. februar 2026. – Povodom različitih neistinitih spekulacija o postupanju policijskih službenika Policijske uprave u Zrenjaninu, a u vezi sa nestankom devetnaestogodišnjeg mladića, čije je telo 22. februara, pronađeno u Gradskom jezeru, Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da je policija u ovom, kao i u svim ostalim slučajevima, preduzela sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju njegovog pronalaska. Odmah nakon prijave oca i majke, da se