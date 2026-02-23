SAOPŠTENjE policije povodom različitih neistinitih spekulacija o postupanju policijskih službenika SAOPŠTENjE POLICIJE

Volim Zrenjanin pre 2 sata
SAOPŠTENjE policije povodom različitih neistinitih spekulacija o postupanju policijskih službenika SAOPŠTENjE POLICIJE
Zrenjanin, 23. februar 2026. – Povodom različitih neistinitih spekulacija o postupanju policijskih službenika Policijske uprave u Zrenjaninu, a u vezi sa nestankom devetnaestogodišnjeg mladića, čije je telo 22. februara, pronađeno u Gradskom jezeru, Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da je policija u ovom, kao i u svim ostalim slučajevima, preduzela sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju njegovog pronalaska. Odmah nakon prijave oca i majke, da se
Otvori na volimzrenjanin.com

Povezane vesti »

MUP o potrazi u Zrenjaninu: Preduzete sve mere u cilju pronalaska mladića

MUP o potrazi u Zrenjaninu: Preduzete sve mere u cilju pronalaska mladića

Serbian News Media pre 41 minuta
Protest nakon smrti mladića u Zrenjaninu, policija odbacuje optužbe da nije reagovala na vreme

Protest nakon smrti mladića u Zrenjaninu, policija odbacuje optužbe da nije reagovala na vreme

Slobodna Evropa pre 37 minuta
Tragičan kraj potrage za mladićem: Građani blokadama na ulici prvo tražili pomoć, a onda i odgovornost institucija

Tragičan kraj potrage za mladićem: Građani blokadama na ulici prvo tražili pomoć, a onda i odgovornost institucija

N1 Info pre 1 sat
Oglasio se MUP povodom nestanka i smrti mladića iz Zrenjanina: „Preduzeli smo sve mere“

Oglasio se MUP povodom nestanka i smrti mladića iz Zrenjanina: „Preduzeli smo sve mere“

Zrenjaninski pre 3 sata
MUP o slučaju u Zrenjaninu: Policija preduzela sve mere u potrazi za nestalim mladićem

MUP o slučaju u Zrenjaninu: Policija preduzela sve mere u potrazi za nestalim mladićem

Insajder pre 4 sati
Policija o smrti nestalog mladića u Zrenjaninu: Neistinite spekulacije javnosti, počeli smo da ga tražimo čim je prijavljeno…

Policija o smrti nestalog mladića u Zrenjaninu: Neistinite spekulacije javnosti, počeli smo da ga tražimo čim je prijavljeno

N1 Info pre 4 sati
Aktivistkinja o Manuelovom nestanku i smrti: Pitanje da li bi isto ovako postupali da nije romski mladić, zajednica prepuštena…

Aktivistkinja o Manuelovom nestanku i smrti: Pitanje da li bi isto ovako postupali da nije romski mladić, zajednica prepuštena sama sebi

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZrenjaninMinistarstvo unutrašnjih poslova

Vojvodina, najnovije vesti »

MUP o potrazi u Zrenjaninu: Preduzete sve mere u cilju pronalaska mladića

MUP o potrazi u Zrenjaninu: Preduzete sve mere u cilju pronalaska mladića

Serbian News Media pre 41 minuta
Očuvanje dečjih igrališta zajednički zadatak društva

Očuvanje dečjih igrališta zajednički zadatak društva

RTV pre 17 minuta
MUP: Srednja škola unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici upisuje 140 učenika u prvi razred

MUP: Srednja škola unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici upisuje 140 učenika u prvi razred

Serbian News Media pre 22 minuta
Uklonjene divlje deponije i smeće sa Temerinskog puta

Uklonjene divlje deponije i smeće sa Temerinskog puta

NoviSad.com pre 37 minuta
Protest nakon smrti mladića u Zrenjaninu, policija odbacuje optužbe da nije reagovala na vreme

Protest nakon smrti mladića u Zrenjaninu, policija odbacuje optužbe da nije reagovala na vreme

Slobodna Evropa pre 37 minuta