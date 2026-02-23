Nastavak čistki: Kraj mandata Danke Nešović i nove suspenzije nastavnika

Peta beogradska gimnazija od danas nema direktora, niti vršioca dužnosti, pošto je Danki Nešović istekao mandat. Iako je konkurs više puta najavljivan, do danas nije raspisan, a ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, gostujući na jednoj prorežimskoj televiziji sada tvrdi da će u utorak biti postavljen novi vede

Vršiteljki dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije Danki Nešović istekao je mandat u ponedeljak, 23. februara, a novi direktor još nije izabran, jer konkurs koji je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković ranije više puta najavljivao do sada nije raspisan. Škola tako nema ni direktora, a od danas ni vršioca dužnosti. Vuk Stanković je gostujući u ponedeljak na televiziji „Kurir” izjavio da će od 24. februara biti postavljen novi vršilac dužnosti direktora,
