Nuklearni rat u Evropi? Zapad šalje "prljave bombe" Ukrajini - Rusija će gađati London i Pariz?

Upotreba nuklearnog oružja u Ukrajini, kao i nuklearni udar na Veliku Britaniju i Francusku, bili bi legalni i opravdani ako London i Pariz predaju nuklearnu tehnologiju Kijevu, saopštio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

On je na društvenoj mreži Maks komentarisao informacije ruske Spoljne obaveštajne službe u vezi sa navodnim francusko-britanskim planovima za prebacivanje nuklearnog oružja ili tzv. "prljave" bombe u Ukrajinu i to ocenio kao "radikalnu promenu situacije", prenosi ruska agencija Tas (TASS). "Ovo je direktan transfer nuklearnog oružja zemlji u ratu. Ne može biti sumnje da će, s obzirom na takav razvoj događaja, Rusija biti primorana da upotrebi bilo koje nuklearno