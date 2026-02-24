Povučena hrana za bebe Aptamil u Srbiji: Zdravstveno neispravna

B92 pre 33 minuta
Povučena hrana za bebe Aptamil u Srbiji: Zdravstveno neispravna

Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da se sa tržišta preventivno povlači dijetetski proizvod koji se koristi kao hrana za bebe, "Aptamil AR 2".

Sektoru za inspekcijske poslove pri ministarstvu dostavljena je informacija u vezi povlačenja i opoziva proizvoda "Aptamil AR 2", proizvođača "Nutricia Export BV" iz Holandije, zbog utvrđene zdravstvene neispravnosti proizvoda, od strane proizvođača, navodi se u saopštenju. Ministarstvu zdravlja dostavljeno je zvanično saopštenje objavljeno na zvaničnoj strani RASFF (sistem brzog upozoravanja za hranu EU) notifikacije za: "Lot 111527172, koji je već u postupku
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Povlači se hrana za bebe sa tržišta! Ovaj brend koriste gotovo svi, oglasilo se i Ministarstvo zdravlja

Povlači se hrana za bebe sa tržišta! Ovaj brend koriste gotovo svi, oglasilo se i Ministarstvo zdravlja

Kurir pre 8 minuta
Najpoznatija dohrana za bebe povučena sa tržišta zbog zdravstvene neispravnosti

Najpoznatija dohrana za bebe povučena sa tržišta zbog zdravstvene neispravnosti

Sputnik pre 28 minuta
Ministarstvo zdravlja: Sa tržišta se preventivno povlači proizvod "Aptamil AR 2"

Ministarstvo zdravlja: Sa tržišta se preventivno povlači proizvod "Aptamil AR 2"

Euronews pre 3 minuta
Hitno se oglasilo Ministarstvo zdravlja: S tržišta se povlači "Aptamil AR 2"

Hitno se oglasilo Ministarstvo zdravlja: S tržišta se povlači "Aptamil AR 2"

Dnevnik pre 28 minuta
Ministarstvo zdravlja: Sa tržišta Srbije se povlači hrana za bebe

Ministarstvo zdravlja: Sa tržišta Srbije se povlači hrana za bebe

Newsmax Balkans pre 33 minuta
Ministarstvo zdravlja: Sa tržišta se preventivno povlači proizvod "Aptamil AR 2"

Ministarstvo zdravlja: Sa tržišta se preventivno povlači proizvod "Aptamil AR 2"

Insajder pre 48 minuta
Ministarstvo zdravlja: Sa tržišta se preventivno povlači proizvod "Aptamil AR 2"

Ministarstvo zdravlja: Sa tržišta se preventivno povlači proizvod "Aptamil AR 2"

RTV pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

HolandijaEU

Ekonomija, najnovije vesti »

Srbija dobila AI fabriku, jedinstvenu u jugoistočnoj Evropi

Srbija dobila AI fabriku, jedinstvenu u jugoistočnoj Evropi

Danas pre 33 minuta
Na više puteva u Mačvanskom okrugu i dalje obustavljen saobraćaj zbog blokada poljoprivrednika

Na više puteva u Mačvanskom okrugu i dalje obustavljen saobraćaj zbog blokada poljoprivrednika

Danas pre 13 minuta
Manifestacija Slovo po slovo - Reč po reč u DKCB-u 28. februara

Manifestacija Slovo po slovo - Reč po reč u DKCB-u 28. februara

Ekapija pre 28 minuta
Menadžeri MOL-a prodavali dionice pod sumnjivim okolnostima

Menadžeri MOL-a prodavali dionice pod sumnjivim okolnostima

SEEbiz pre 8 minuta
Ugostiteljstvu rashodi rasli brže od prihoda

Ugostiteljstvu rashodi rasli brže od prihoda

SEEbiz pre 28 minuta