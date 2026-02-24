Uživo Jedan jak udar na grad, ubrzo i drugi - šta se dešava?; Velika ofanziva se dešava FOTO/VIDEO

B92 pre 5 minuta
Uživo Jedan jak udar na grad, ubrzo i drugi - šta se dešava?; Velika ofanziva se dešava FOTO/VIDEO

Rat u Ukrajini - 1.462. dan. Danas se navršavaju pune četiri godine od početka rata u Ukrajini. Mirovni sporazum, kako sada stvari stoje, nije ni blizu, dok obe strane trpe ogromne gubitke.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obratio se, opširnim pismom, svojim sugrađanima, s porukom da se Ukrajina neće predati, dok zvanična Moskva za početak rata, kako ga nazivaju "specijalne vojne operacije", okrivljuje Ukrajinu.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

1462… 1463… 1464…

1462… 1463… 1464…

Velike priče pre 40 minuta
4 godine rata u Ukrajini u brojkama Šokantni podaci o poginulima, teritoriji i potrošenom novcu: "Nijedna velika sila nije…

4 godine rata u Ukrajini u brojkama Šokantni podaci o poginulima, teritoriji i potrošenom novcu: "Nijedna velika sila nije pretrpela ovakav udarac"

Blic pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA Četiri godine od početka rata - U Kijev stiglo 11 visokih stranih zvaničnika

UKRAJINSKA KRIZA Četiri godine od početka rata - U Kijev stiglo 11 visokih stranih zvaničnika

RTV pre 2 sata
(VIDEO) Reporterka N1 u Kijevu: Četiri godine borbe Ukrajinaca protiv nadmoćnije vojske

(VIDEO) Reporterka N1 u Kijevu: Četiri godine borbe Ukrajinaca protiv nadmoćnije vojske

N1 Info pre 2 sata
Kako se rat između Rusije i Ukrajine promenio za četiri godine?

Kako se rat između Rusije i Ukrajine promenio za četiri godine?

Danas pre 3 sata
Prekretnica na frontu – četiri godine rata u Ukrajini

Prekretnica na frontu – četiri godine rata u Ukrajini

NIN pre 3 sata
Od Marijupolja do Bahmuta: Najvažniji trenuci rata koji je promenio svet, kako je tekao sukob i koje su bile ključne bitke

Od Marijupolja do Bahmuta: Najvažniji trenuci rata koji je promenio svet, kako je tekao sukob i koje su bile ključne bitke

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaKijevVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Politiko: Telefonski poziv ambasadora Čarlsa Kušnera izgladio diplomatski spor SAD-Francuska

Politiko: Telefonski poziv ambasadora Čarlsa Kušnera izgladio diplomatski spor SAD-Francuska

Danas pre 26 minuta
Tlo na Balkanu ne prestaje da podrhtava: Jak zemljotres pogodio Albaniju: "Užasnuli smo se"

Tlo na Balkanu ne prestaje da podrhtava: Jak zemljotres pogodio Albaniju: "Užasnuli smo se"

Blic pre 6 minuta
Predsednica luvra podnela ostavku 4 meseca nakon nezapamćene pljačke: Lopovi odneli nakit vredan 88 miliona evra: Makron…

Predsednica luvra podnela ostavku 4 meseca nakon nezapamćene pljačke: Lopovi odneli nakit vredan 88 miliona evra: Makron prihvatio njen odlazak

Blic pre 41 minuta
(Foto, video) ponovo odjekuju pucnji na granici, krenuo žestok rat! Rasplamsava se okrutni sukob duž 2.600 kilometara, ima…

(Foto, video) ponovo odjekuju pucnji na granici, krenuo žestok rat! Rasplamsava se okrutni sukob duž 2.600 kilometara, ima mrtvih

Blic pre 26 minuta
Pripadnici Narodnih patrola pojavili se na antiratnom skupu povodom godišnjice rata u Ukrajini

Pripadnici Narodnih patrola pojavili se na antiratnom skupu povodom godišnjice rata u Ukrajini

Danas pre 16 minuta