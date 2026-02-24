Uživo Jedan jak udar na grad, ubrzo i drugi - šta se dešava?; Velika ofanziva se dešava FOTO/VIDEO

Rat u Ukrajini - 1.462. dan. Danas se navršavaju pune četiri godine od početka rata u Ukrajini. Mirovni sporazum, kako sada stvari stoje, nije ni blizu, dok obe strane trpe ogromne gubitke.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obratio se, opširnim pismom, svojim sugrađanima, s porukom da se Ukrajina neće predati, dok zvanična Moskva za početak rata, kako ga nazivaju "specijalne vojne operacije", okrivljuje Ukrajinu.