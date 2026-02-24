Četiri godine od početka rata u Ukrajini, Rusija počinje da oseća posledice

BBC News pre 1 sat | Stiv Rozenberg - BBC, Rusija

Na prvi pogled, Jelec zimi izgleda kao da je iz ruske bajke.

Sa nasipa primećujem zlatne kupole pravoslavnih crkava, a, daleko ispod, ribolovci na ledu istačkani su duž zamrznute reke.

Ali u ovom gradu, 350 kilometara južno od Moskve, bajkovito osećanje je prolazno.

Na rečnoj obali zapažam bilbord za regrutaciju u vojsku.

Obećava jednokratnu sumu od 17.000 evra svakom ko se prijavi da se bori u Ukrajini.

U blizini je plakat ruskog vojnika koji nišani kalašnjikovim.

„Tamo smo gde smo potrebni", glasi propratni slogan.

Kremlj je pokrenuo invaziju na Ukrajinu 24. februara 2022. godine.

U nekim delovima sveta, ona se tumači kao pokušaj da se Kijev prisili da se vrati pod okrilje Moskve i da se preokrene čitava bezbednosna arhitektura u Evropi nastala posle Hladnog rata.

Rusko liderstvo je zamislilo kratku i uspešnu vojnu operaciju.

To nije išlo po planu.

Četiri godine kasnije, rat Rusije u Ukrajini se i dalje razvlači.

Već traje duže od brutalnog rata nacističke Nemačke protiv Sovjetskog Saveza, ovde poznat kao Veliki patriotski rat.

U ovom gradu možete da vidite neke od posledica.

Jednu stranu devetospratne stambene zgrade u Jelecu prekriva ogroman mural.

Tu su prikazana lica pet ruskih vojnika, meštana koji si poginuli u borbama u Ukrajini.

Na vrhu je ispisano „Slava našim herojima Rusije!".

Ruske vlasti ne objavljuju brojke o poginulima u takozvanoj „specijalnoj vojnoj operaciji".

Ali zna se da je Rusija pretrpela ogromne gubitke na bojištu.

Mnogo malih mesta i sela koje sam posetio u poslednje dve godine imaju muzeje i spomenike u čast vojnika koji su poginuli u Ukrajini, kao i odvojene delove za skorašnje žrtve rata na lokalnim grobljima.

„Muž moje prijateljice je poginuo boreći se tamo.

„Sin moje rođake takođe. I unuk", kaže Irina, koja je zastala da porazgovara sa mnom ispred murala.

„Mnogo ljudi je poginulo. Žao mi je tih momaka."

Irina prodaje karte na autobuskoj stanici.

Jedva sastavlja kraj s krajem.

„Računi za kuću nas ubijaju. Cene nas ubijaju. Veoma je teško preživeti."

Iako oskudeva u novcu, Irina pomaže u sakupljanju paketa pomoći za ruske vojnike na frontu.

Ona ne kritikuje rat u Ukrajini. Ali je on zbunjuje.

„U Velikom patriotskom ratu, znali smo zašto se borimo", kaže Irina.

„Nisam sigurna za šta se borimo sada."

BBC

Granica sa Ukrajinom je 250 kilometara odavde.

Ali prva linija fronta ponekad deluje mnogo bliže.

Ovaj deo Rusije, Lipecka oblast, kao i mnoge druge, našla se na meti ukrajinskih dronova.

Svud oko Jeleca, vlasti su postavile skloništa za vanredne situacije.

Primećujem jedno na autobuskoj stanici, drugo u parku.

Ove betonske građevine stoje kao spomenici „specijalnoj vojnoj operaciji".

Pre invazije na Ukrajinu nije bilo potrebe za skloništima, budući da nije bilo napada dronovima na Rusiju.

Stambene zgrade u Jelecu takođe imaju skloništa u podrumima.

„Sirene se oglašavaju skoro svake noći", objašnjava Irina.

„Ali ja ne napuštam zgradu.

„Samo odlazimo u hodnik u kojem nema prozora."

BBC Pre invazije Rusije na Ukrajinu, skloništa poput ovog nisu postojala u Rusiji

U Jelecu ćete pronaći znakove rata na najneobičnijim mestima.

Primećujem da ime lokalne palačinkarnice nosi latinična slova V i Z - simbole „specijalne vojne operacije".

Natpis ispred nje glasi: „Uzmi palačinku, a onda čitav svet."

Zapanjen sam time.

Zatim se prisećam nekih stvari koje je govorio Vladimir Putin.

„Gde god stupi čizma ruskog vojnika, to je naše", izjavio je u Sankt Peterburgu prošle godine.

Pre dve godine u Moskvi video sam elektronski bilbord sa ovim Putinovim citatom: „Ruske granice se nigde ne završavaju."

Ratovi predstavljaju finansijski teret.

Uz ruski budžetski deficit koji raste i privredu koja stagnira, vlada je povećala PDV sa 20 na 22 odsto.

Ministarstvo finansija kaže da će dodatni prihodi biti potrošeni na „odbranu i bezbednost".

Ruska državna televizija poziva javnost na razumevanje.

„Živimo u ratno vreme: rat koji nam je nametnuo Zapad", poručio je gledaocima televizijski voditelj Dmitri Kiselev.

„Moramo da ga dobijemo, a ne možemo da preživimo bez ratnog budžeta."

Male firme osećaju pritisak.

U pekari u Jelecu, miris sveže ispečenog hleba sa suvim grožđem, pogačica i krempita je opojan.

Ali radnja je pogođena ruskom ekonomskom krizom i rastom poreza.

„Morali smo da dignemo cene", kaže vlasnica Anastasija Bikova.

„Zato što su svi naši računi, renta i porez skočili. A povećanje PDV-a znači da su naši sastojci postali skuplji.

„Zamislite da svi moramo da zatvorimo: naša pekara i restoran preko puta.

„Trudimo se da osvetlamo obraz našeg grada.

„Ali ako mi zatvorimo, šta preostaje? Samo tamnosiva fleka."

BBC „Specijalna vojna operacija je sjajna. Samo cene neprestano skaču", čak i Rusi koji podržavaju invaziju osećaju njene ekonomske posledice

Sat vremena vožnje od Jeleca, u regionalnoj prestonici Lipecku, vidim još podsetnika na rat: još vojnih plakata, još skloništa.

Ali na stepeništu njegove stambene zgrade, u ovom trenutku Ivana Pavloviča više brine cev koja curi.

Na zidu se nakupio led i lift ne radi.

Penzioner je ljut zato što ga niko nije popravio.

On se buni i zbog visokih cena i povećanih računa.

Da li misli da je rat kriv za to?

„Da sam mlađi, išao bih tamo da se borim", kaže mi Ivan.

„Specijalna vojna operacija je sjajna. Samo cene uporno skaču.

„Penzije rastu, ali onda cene rastu još više. I šta sam dobio? Ništa."

„Naravno, živeli bismo ugodnije da nema specijalne operacije", dodaje on.

„Troše mnogo novca na nju. Ljudi takođe daju sve što mogu.

„Moramo da pomognemo. Ne žalim se."

Rusi osećaju da im život postaje sve teži.

Malo njih veruje da ima moć to da promeni.

Dok rat ulazi u petu godinu, vrlo je malo optimizma u vezi s njim.

Mnogi ljudi su se samo šćućurili i čekaju, nadajući se boljim vremenima.

