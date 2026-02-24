Druga trudnoća menja ženski mozak: studija

Druga trudnoća menja ženski mozak: studija
Druga teudnoća podjednako menja mozak kao i prva, kažu naučnici.
Druga trudnoća uzrokuje promene u na mozgu žena, što može da im pomogne u koncentraciji, pokazala je nova studija Univerzitetskog medicinskog centra u Amsterdamu (UMC)
Istraživači su ranije otkrili da ženski mozak prolazi kroz promene tokom prve trudnoće kako bi se pripremio za majčinstvo.
Međutim, najnovija studija otkriva da specifične promene tokom druge trudnoće mogu da pomognu ženama da steknu veću pažnju.
Istraživači u laboratoriji za mozak u trudnoći na Univerzitetu Meklenburga (UMC) ranije su otkrili da se tokom prve trudnoće, menja deo mozga žene, važan za samorefleksiju i razumevanje osećanja njene dece.
U najnovijoj studiji, pratili su 110 žena - neke su postale majke prvi put, druge su dobile drugo dete, a treću grupu su činile žene koje su ostale bez dece.
Skeniranje mozga pre i posle trudnoća žena omogućilo im je da vide tačno šta se promenilo.
U mozgu žena koje su imale drugu trudnoću, bilo je više promena u delovima vezanim za kontrolu pažnje i reagovanje na čula.
„Ovi procesi mogu da budu korisni kada se brine o više dece", objašnjava istraživač Milou Stratof, koji je analizirao podatke.
Studija nije izvela zaključke o promenama mozga kod žena koje su izgubile bebu, ali istraživači kažu da podaci ukazuju na to da se glavne promene mozga dešavaju u kasnoj trudnoći.
Pogledajte video: Pet stvari koje treba da znate o porođajima u Srbiji
Uticaji na mentalno zdravlje
Ujedno, studija je pronašla i vezu promena u mozgu u prvoj i drugoj trudnoći i razvoja poremećaja mentalnog zdravlja majki.
Otprilike, 10 odsto trudnica širom sveta i 13 odsto žena koje su se upravo porodile imaju psihičke probleme, uglavnom depresiju, podaci su Svetske zdravstvene organizacije (SZO),
Promene spoljašnjeg sloja mozga žena, povezane su sa depresijom koja se javlja tokom trudnoće ili posle porođaja, pokazuje studija Univerziteta u Mičigenu.
Kod žena koje prvi put rađaju, promene su bile više povezane sa njihovim mentalnim zdravstvenim stanjem posle porođaja.
Ali kod majki koje drugi put rađaju, promene su bile snažnije povezane sa mentalnim zdravljem tokom trudnoće.
„Ovime smo prvi put pokazali da se mozak ne menja samo tokom prve trudnoće, već i tokom druge", kaže Elselin Hekzema iz laboratorije za mozak u trudnoći na UMC-u.
„Tokom prve i druge trudnoće, mozak se slično menja.
„Svaka trudnoća ostavlja jedinstven trag na ženskom mozgu", dodala je.
Iako je potrebno više istraživanja, autori kažu da bi rezultati mogli da pomognu u poboljšanju brige o majkama pružajući bolji uvid u to kako i zašto se kod nekih žena razvija postporođajna depresija.
„Važno je da razumemo kako se mozak prilagođava majčinstvu", kaže Hekzema.
Pogledajte video o postporođajnoj depresiji: 'Dok sam dojila ćerku, zamišljala sam kako je bacam kroz prozor'
