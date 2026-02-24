Vremenska prognoza za sredu, 25. februar: Sutra oblačno, ponegde slabe padavine

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz nešto više oblačnosti ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije moguće su sasvim slabe kratkotrajne padavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, posle podne na severu i istoku kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od nula do šest, a najviša od 11 do 15 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od jedan od četiri, a najviša oko 13 stepeni Celzijusa.

U Srbiji će narednih sedam dana jutra biti prohladna, u toku dana pretežno sunčano i relativno toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. Maksimalna temperatura u većini mesta biće od deset do 17 stepeni Celzijusa.

U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu.

Biometeorološka prognoza za sredu, 25. februar:

Očekivane biometeorološke prilike će biti nešto povolјnije, ali većina hroničnih bolesnika i dalјe može osećati svoje uobičajene tegobe. Od meteoropatskih reakcija očekuju se reumatski bolovi i nervoza.

(Beta, 24.02.2026)

