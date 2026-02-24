Jak zemljotres pogodio BiH, pa Hrvatsku za 5 minuta! Treslo se tlo kod Mostara i Splita: "Ovo je najjači do sada, četiri puta zaredom"

Epicentar je lociran nedaleko od Mostara, na koordinatama 43.322 širine i 17.4168 dužine Hipocentar zemljotresa bio je na dubini od oko 10 kilometara Zemljotres magnitude 3,4 stepena Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 23. februara 2026. u 20.29 časova, na području Mostara u BiH.

Samo 6 minuta kasnije, zemljotres od 3.3 stepena Rihtera pogodio je i Hrvatsku. Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.322 i dužine 17.4168, odnosno nedaleko od Mostara. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne
