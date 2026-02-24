Miris miliona u stanu u Subotici: Zaplenjeno 800 parfema poznatih brendova (foto)

Blic pre 29 minuta
Miris miliona u stanu u Subotici: Zaplenjeno 800 parfema poznatih brendova (foto)
Policija je u Subotici zaplenila oko 800 parfema poznatih marki Akcija je sprečila dalju nelegalnu prodaju ovih parfema na tržištu Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom u Subotici, zaplenili su oko 800 parfema poznatih robnih marki, ukupne vrednosti oko 5.850.000 dinara. Akcija je sprovedena u Subotici, čime je,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

MUP: Zaplenjeno 800 parfema, vrednost skoro 6 miliona dinara

MUP: Zaplenjeno 800 parfema, vrednost skoro 6 miliona dinara

RTV pre 29 minuta
Policija u Subotici zaplenila parfeme vredne 5,8 miliona dinara

Policija u Subotici zaplenila parfeme vredne 5,8 miliona dinara

N1 Info pre 53 minuta
MUP: U Subotici zaplenjeni parfemi vredni 5,8 miliona dinara (FOTO)

MUP: U Subotici zaplenjeni parfemi vredni 5,8 miliona dinara (FOTO)

Danas pre 59 minuta
MUP: Zaplenjeno 800 parfema, vrednosti skoro 6 miliona dinara

MUP: Zaplenjeno 800 parfema, vrednosti skoro 6 miliona dinara

IndeksOnline pre 1 sat
U Subotici zaplenjeni parfemi vredni oko 5,8 miliona dinara

U Subotici zaplenjeni parfemi vredni oko 5,8 miliona dinara

Radio 021 pre 49 minuta
Policija u Subotici zaplenila 800 parfema poznatih brendova u vrednosti skoro šest miliona dinara

Policija u Subotici zaplenila 800 parfema poznatih brendova u vrednosti skoro šest miliona dinara

Euronews pre 53 minuta
Pronašli mu parfeme u vrednosti od 5,8 miliona dinara: Uhapšen muškarac (50) u Subotici

Pronašli mu parfeme u vrednosti od 5,8 miliona dinara: Uhapšen muškarac (50) u Subotici

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaMinistarstvo unutrašnjih poslova

Regioni, najnovije vesti »

MUP: Zaplenjeno 800 parfema, vrednost skoro 6 miliona dinara

MUP: Zaplenjeno 800 parfema, vrednost skoro 6 miliona dinara

RTV pre 29 minuta
Stabilno grejanje u Kragujevcu tokom cele sezone

Stabilno grejanje u Kragujevcu tokom cele sezone

RTK pre 8 minuta
Na prostoru stare autobuske stanice biće podignut moderan park

Na prostoru stare autobuske stanice biće podignut moderan park

Jugmedia pre 28 minuta
(Foto) "Pokojnike smo nosili na rukama da ih sahranimo" Meštani sela u Dragačevu konačno dobijaju put do groblja

(Foto) "Pokojnike smo nosili na rukama da ih sahranimo" Meštani sela u Dragačevu konačno dobijaju put do groblja

Blic pre 24 minuta
Miris miliona u stanu u Subotici: Zaplenjeno 800 parfema poznatih brendova (foto)

Miris miliona u stanu u Subotici: Zaplenjeno 800 parfema poznatih brendova (foto)

Blic pre 29 minuta