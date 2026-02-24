Plan razvoja Srbije od 5. marta! Vučić: Prosečna plata prešla psihološki prag, iznosi 1.050 evra

Blic pre 1 sat
Plan razvoja Srbije od 5. marta! Vučić: Prosečna plata prešla psihološki prag, iznosi 1.050 evra

Plan će sadržati i teške i nepopularne mere neophodne za ubrzani razvoj zemlje Prosečna plata u Srbiji u decembru iznosila je 1.057 evra Između petog i desetog marta biće predstavljen "Plan razvoja Srbije do 2030- 2035", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić najavio je da je plan razvoja za period od 2030. do 2035. godine pri kraju i da će javnosti biti predstavljen početkom marta. - U planu za period 2030–2035. moraćemo da govorimo i o teškim, nepopularnim merama koje ćemo morati da preduzmemo kako bismo nastavili ubrzani razvoj i smanjili razliku između Srbije i najrazvijenijih zemalja zapadne Evrope. Plan privodimo kraju i možete da računate da ćemo ga predstaviti između 6. i 10. marta. Biće to sveobuhvatan i
