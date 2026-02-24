"Poziv za subvencije po hektaru objavljujemo 2. marta"! Glamočić: 18.000 će biti isplaćeno do kraja meseca

Druga rata biće isplaćena pred jesenju setvu i neće biti smanjena u odnosu na prošlu godinu Poljoprivrednici će morati da pravdaju utrošak sredstava računima, a država za ovu meru izdvaja 38 milijardi dinara Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da će 2. marta biti objavljen javni poziv za mere podrške po hektaru i da je reč o 18.000 dinara po hektaru za poljoprivrednike koji rade do 100 hektara. "To je mera koja izaziva najveće interesovanje. Po