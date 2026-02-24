Sirene se oglasile u 4 ujutru, avioni poleteli, krvoproliće počelo! Evropa se probudila u najvećem paklu, vojna kolona od 56 km otkrila razmere užasa: Pre tačno 4 godine počeo je rat u Ukrajini (foto, video)

Ruska vojna vozila ušla su u Ukrajinu u četiri ujutru po lokalnom vremenu na tromeđi između Ukrajine, Belorusije i Rusije Tri dana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, kolona oklopnih vozila dugačka 15.5 km uočena je satelitom na severu zemlje Očekivalo se da će ruska invazija na Ukrajinu trajati tri dana.

Prerasla je u veliki rat. Donald Tramp je verovao da će ga okončati za 24 sata. Ništa od toga se nije dogodilo. Najveći sukob u Evropi od Drugog svetskog rata danas traje pune četiri godine i ulazi u petu. Sukobi na frontu se vode paralelno sa mirovnim pregovorima. Ukrajinci bi rekli da rat traje već 12 godina. Za njih je invazija počela tik nakon Majdanske revolucije, takođe u februaru, samo 2014. godine kad je svrgnut Viktor Janukovič, a Rusija okupirala Krim. Za