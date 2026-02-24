(Video) Zelenski povodom godišnjice rata pokazao bunker gde su on i drugi zvaničnici boravili na početku invazije

Predsednik Ukrajine tvrdi da Putin nije ostvario ciljeve, da je strateški izgubio rat, a kao ključne izazove navodi stalne napade i teškoće tokom najteže zime u istoriji zemlje Zelenski je istakao ogroman značaj međunarodne podrške, zahvaljujući liderima zemalja koje su odmah pružile pomoć, kao i razvoju domaće vojne industrije Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je danas, povodom četvrte godišnjice ruskog napada na tu zemlju, da su uprkos planovima