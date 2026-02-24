Poljoprivrednici danas blokiraju više od 40 saobraćajnica

Bujanovac, 24. februar 2026. Poljoprivrednici koji već 14 dana blokiraju puteve, danas radikalizuju protest, kako su najavili u ponedeljak. Danas će biti blokirana 42 magistralna puta u Srbiji i Zapadna Srbija će “biti odsečena”, javlja N1. Odluku o radikalizaciji, predstavnici 32 poljoprivredna udruženja doneli su na zajedničkom sastanku koji je održan 21. februara na blokadi Ibarske magistrale u Mrčajevcima. Poljoprivrednici su najavili da će od 10.00 časova