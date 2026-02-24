Poljoprivrednici danas blokiraju više od 40 saobraćajnica

Bujanovačke pre 10 minuta
Poljoprivrednici danas blokiraju više od 40 saobraćajnica
Bujanovac, 24. februar 2026. Poljoprivrednici koji već 14 dana blokiraju puteve, danas radikalizuju protest, kako su najavili u ponedeljak. Danas će biti blokirana 42 magistralna puta u Srbiji i Zapadna Srbija će “biti odsečena”, javlja N1. Odluku o radikalizaciji, predstavnici 32 poljoprivredna udruženja doneli su na zajedničkom sastanku koji je održan 21. februara na blokadi Ibarske magistrale u Mrčajevcima. Poljoprivrednici su najavili da će od 10.00 časova
Otvori na bujanovacke.co.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Poljoprivrednici radikalizuju protest, danas blokada 42 saobraćajnice

(BLOG) Poljoprivrednici radikalizuju protest, danas blokada 42 saobraćajnice

N1 Info pre 20 minuta
Radikalizacija protesta kreće danas: Poljoprivrednici blokiraju 42 magistralna puta

Radikalizacija protesta kreće danas: Poljoprivrednici blokiraju 42 magistralna puta

Nedeljnik pre 45 minuta
Ibarska magistrala blokirana ceo dan, na starom putu blokada traje četiri sata: Poljoprivrednici ne odustaju, vozila se…

Ibarska magistrala blokirana ceo dan, na starom putu blokada traje četiri sata: Poljoprivrednici ne odustaju, vozila se usmeravaju na seoske puteve

RINA pre 25 minuta
Kragujevac: Poljoprivrednici radikalizuju protest - blokade na više lokacija

Kragujevac: Poljoprivrednici radikalizuju protest - blokade na više lokacija

Pressek pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BujanovacIbarska magistrala

Regioni, najnovije vesti »

"Istorijska prilika za srpsko pravosuđe": Stranka SRCE podržala obustavu rada AKS

"Istorijska prilika za srpsko pravosuđe": Stranka SRCE podržala obustavu rada AKS

N1 Info pre 45 minuta
(BLOG) Poljoprivrednici radikalizuju protest, danas blokada 42 saobraćajnice

(BLOG) Poljoprivrednici radikalizuju protest, danas blokada 42 saobraćajnice

N1 Info pre 20 minuta
Akcija davanja krvi u PU Vranje: 247 davalaca pokazalo snagu humanosti

Akcija davanja krvi u PU Vranje: 247 davalaca pokazalo snagu humanosti

OK radio pre 35 minuta
Počela prodaja dozvola za ribolov u rezervatu „Uvac“

Počela prodaja dozvola za ribolov u rezervatu „Uvac“

Zoom UE pre 0 minuta
Stranka SRCE podržala obustavu rada Advokatske komore Srbije zbog usvajanja Mrdićevih zakona

Stranka SRCE podržala obustavu rada Advokatske komore Srbije zbog usvajanja Mrdićevih zakona

Nedeljnik pre 40 minuta