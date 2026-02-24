Ministar Glamočić pozvao poljoprivrednike u protestu da dođu sutra na sastanak u Vladu

Danas pre 46 minuta  |  FoNet
Ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić pozvao je večeras poljoprivrednike koji su u protestu da sutra u 10 sati dođu na sastanak u Vladu Srbije, ponavljajući da potpuna zabrana uvoza mleka nije moguća, jer bi se time ugrozila država i usledile bi kontramere zabrane izvoza.

Glamočić je u Drugom dnevniku Radio-televizije Srbije rekao da je uputio pisani poziv udruženjima proizvođača da dođu na sastanak u Vladu Srbije, kako bi pronašli rešenje i usaglasili mere. Prema njegovim rečima, javile su se društveno odgovorne kompanije koje su spremne da od mlekara u Mrčajevcima i Kniću, koji imaju problem sa plasmanima, otkupe tvrde i polutvrde sireve, dok je jedan trgovinski lanac najavio da će narednih dana organizovati akcijsku prodaju UHT
