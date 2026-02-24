Na više puteva u Mačvanskom okrugu i dalje obustavljen saobraćaj zbog blokada poljoprivrednika

Danas pre 3 sata  |  Beta
Na više puteva u Mačvanskom okrugu i dalje obustavljen saobraćaj zbog blokada poljoprivrednika

Saobraćaj na više putnih pravaca na području Mačvanskog okruga i dalje je obustavljen zbog blokada poljoprivrednika.

Kako su saopštili Putevi Srbije, trenutno je obustavljen saobraćaj u mestima Štitar, Crnobarski salaš kao i u Badovincima na putu ka Prnjavoru. Na snazi je obustava saobraćaja i u mestu Drenovac, na deonici Šabac – Sremska Mitrovica, i u mestu Glušci na deonici Bogatić-Sremska Mitrovica. Saobraćaj je blokiran i u mestu Resnik, na deonici Rača-Cerovac.
