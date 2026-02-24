Najmanje 73 ljudi poginulo u Meksiku prilikom hvatanja bosa narkokartela i posle njegove smrti

Najmanje 73 osobe su poginule u pokušaju države Meksiko da uhvati ozloglašenog vođu kartela Halisko Nova generacija i potom u nasilnim posledicama njegove smrti, saopštile su danas tamošnje vlasti.

Veći deo zemlje plašio novog talasa nasilja. Broj žrtava koji su izneli bezbednosni zvaničnici uključuje pripadnike bezbednosnih snaga, osumnjičene članove kartela i druge ljude. Nemesio Osegera Servantes, zvani „El Menčo“, bio je šef jedne od najbrže rastućih kriminalnih mreža u Meksiku, poznate po švercu fentanila, metamfetamina i kokaina u SAD i u organizovanju drskih napada na vladine zvaničnike u Meksiko. Njegov narkokartel je na njegovu smrt odgovorio