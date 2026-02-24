Određen pritvor uhapšenima u Kraljevu zbog sumnje da su spremali ubistvo predsednika Vučića

Viši sud u Kraljevu potvrdio je FoNetu da je dvojici muškaraca, koji su u ponedeljak uhapšeni u Kraljevu zbog sumnje da su pripremali državni udar, danas određen pritvor do 30 dana.

Po predlogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Kraljevu od 24. februara protiv osumnjičenih D.R. iz Kraljeva i M.R. iz Kraljeva određen je pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilištvu učinili krivično delo pripremanje dela protiv utavnog uređenja i bezbednosti Srbije, naveli su iz Suda. Kraljevačka policija je, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije, u