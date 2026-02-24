Plenković se oglasio o izjavi predsednika Hrvatske o Izraelu

Premijer Hrvatske Andrej Plenković je izjavio da saradnja vojne industrije nije u nadležnosti predsednika države Zorana Milanovića koji je ranije danas oštro odbacio mogućnost bilo kakve saradnje hrvatske vojske s Izraelom i pozvao Vladu da obustavi sve planirane dogovore ili sporazume. „Predsednik nema ovlašćenja da Vladi govori gde će ići ministri ili predsednik Vlade“, rekao je danas Plenković novinarima u Zagrebu. Milanovićeva izjava došla je u vreme zvanične