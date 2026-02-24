Putevi Srbije: U naredna dva dana izmene saobraćaja kod tunela Munjino brdo

Putevi Srbije saopštili su danas da će u zoni tunela Munjino brdo, na autoputu E-763, u naredna dva dana biti izmenjen režim saobraćaja, zbog izvođenja radova na geodetskom monitoringu.

Saobraćaj će biti presumeren kroz službene prolaze – prvi je ispred petlje Lučani, dok se drugi nalazi iza tunela Munjino brdo. Shodno lokaciji službenih prolaza, predviđeno je zatvaranje odgovarajućih krakova petlje Lučani u zavisnosti od toga koja je tunelska cev zatvorena za saobraćaj. Izmena režima saobraćaja predviđena je tokom 24 sata. Radovi će se izvoditi u dve faze, 24. februara uz zatvaranje desne tunelske cevi, ka Požegi, dok će saobraćaj biti preusmeren