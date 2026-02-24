Samo saučešće: Predstavnici EU došli u Kijev praznih ruku, zahvaljujući Mađarskoj

Danas pre 3 sata  |  S. D.
Samo saučešće: Predstavnici EU došli u Kijev praznih ruku, zahvaljujući Mađarskoj

Osim izraza saučešća predsednici Evropske komisije i Saveta, Ursula fon der Lajen i Antonio Košta svojim današnjim dolaskom u Kijev malo toga su mogli da ponude Ukrajini.

Tačno četiri godine od početka ruske invazije punog obima na Ukrajinu, EU je želela da pruži makar malu utehu u vidu novih sankcija Moskvi i kredita od 90 milijardi evra Kijevu. Mađarska je to sprečila, piše Politico. Nakon surove zime u Ukrajini, meseci navodnih mirovnih pregovora koji su dali malo više od političkog teatra, i dok Rusija ne pokazuje znakove obustave svojih napada, EU je bila uverena da konačno može da pruži Kijevu konkretnu pomoć. Međutim,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Fon der Lajen: EU obezbeđuje dodatnu podršku Ukrajini u borbi protiv agresije Rusije

Fon der Lajen: EU obezbeđuje dodatnu podršku Ukrajini u borbi protiv agresije Rusije

RTV pre 55 minuta
Fon der Lajenova: Vaša borba neće biti zaboravljena

Fon der Lajenova: Vaša borba neće biti zaboravljena

Politika pre 20 minuta
Koalicija voljnih: Podržavamo postizanje trajnog i pravednog mira

Koalicija voljnih: Podržavamo postizanje trajnog i pravednog mira

NIN pre 2 sata
"Želimo da znamo kada ulazimo u EU, Putin hoće da nas blokira": Zelenski se oštro obratio Evropskom parlamentu

"Želimo da znamo kada ulazimo u EU, Putin hoće da nas blokira": Zelenski se oštro obratio Evropskom parlamentu

Mondo pre 2 sata
Koalicija voljnih: podržavamo postizanje trajnog i pravednog mira

Koalicija voljnih: podržavamo postizanje trajnog i pravednog mira

Politika pre 3 sata
Sastanak Koalicije voljnih na četvrtu godišnjicu rata Ukrajina-Rusija: Lideri iz 36 zemalja učestvuju, 11 došlo u Kijev

Sastanak Koalicije voljnih na četvrtu godišnjicu rata Ukrajina-Rusija: Lideri iz 36 zemalja učestvuju, 11 došlo u Kijev

Newsmax Balkans pre 4 sati
U Kijevu počeo sastanak Koalicije voljnih, među zvaničnicima Košta, Fon der Lajen, premijeri zemalja EU...

U Kijevu počeo sastanak Koalicije voljnih, među zvaničnicima Košta, Fon der Lajen, premijeri zemalja EU...

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiMoskvaUkrajinaEURusijaEvropska komisijaKijevMađarska

Svet, najnovije vesti »

Kome će Ukrajina da izruči zarobljenike iz Severne Koreje?

Kome će Ukrajina da izruči zarobljenike iz Severne Koreje?

Danas pre 0 minuta
Pet promena u životnom stilu koje mogu da pomognu da živimo bolje

Pet promena u životnom stilu koje mogu da pomognu da živimo bolje

Danas pre 0 minuta
Putin: Moguća diverzija na gasovodima „Turski tok“ i „Plavi tok“

Putin: Moguća diverzija na gasovodima „Turski tok“ i „Plavi tok“

Danas pre 55 minuta
Zamenik iranskog šefa diplomatije: Uradićemo sve što je potrebno da postignemo nuklearni sporazum sa SAD

Zamenik iranskog šefa diplomatije: Uradićemo sve što je potrebno da postignemo nuklearni sporazum sa SAD

Danas pre 15 minuta
Britanski poslanici odobrili objavljivanje poverljivih dokumenata u vezi sa bivšim princom Endruom

Britanski poslanici odobrili objavljivanje poverljivih dokumenata u vezi sa bivšim princom Endruom

Danas pre 30 minuta