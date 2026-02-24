Sud u Skoplju odredio 30-dnevni kućni pritvor bivšem vicepremijeru Severne Makedonije

Danas pre 51 minuta  |  Beta
Sud u Skoplju odredio 30-dnevni kućni pritvor bivšem vicepremijeru Severne Makedonije

Sudija za prethodni postupak Osnovnog krivičnog suda „Skoplje“ odredio je bivšem vicepremijeru Severne Makedonije Artanu Grubiju večeras odredio 30-dnevni kućni pritvor sa 24-časovnim nadzorom. „Sudija u prethodnom postupku u Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju, nakon iskaza osumnjičenog A.

G, koji je večeras doveden pred sud, doneo je rešenje kojim je prihvatio predlog javnog tužioca i odbrane za izricanje kućnog pritvora uz dodatne mere za obezbeđivanje prisustva osumnjičenog“, piše u saopštenju tog suda. Precizira se da je doneto rešenje o zameni mere zatvorskog pritvora merom kućnog pritvora sa 24-časovnim nadzorom, koja je poverena ministarstvu unutrašnjih poslova i da je određena i dodatna mera predostrožnosti – oduzimanje putne isprave i
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Sud u Skoplju odredio 30-dnevni kućni pritvor bivšem vicepremijeru Severne Makedonije

Sud u Skoplju odredio 30-dnevni kućni pritvor bivšem vicepremijeru Severne Makedonije

Nova pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SkopljeMakedonijaMinistarstvo unutrašnjih poslovaSeverna Makedonija

Najnovije vesti »

Pariz uvodi američkom ambasadoru zabranu direktnog pristupa članovima francuske vlade

Pariz uvodi američkom ambasadoru zabranu direktnog pristupa članovima francuske vlade

Insajder pre 40 minuta
MUP Srbije: Uhapšena dva muškarca iz Kraljeva zbog sumnje da su pripremali nasilnu promenu vlasti

MUP Srbije: Uhapšena dva muškarca iz Kraljeva zbog sumnje da su pripremali nasilnu promenu vlasti

Beta pre 36 minuta
Pariz uvodi američkom ambasadoru zabranu direktnog pristupa članovima francuske vlade

Pariz uvodi američkom ambasadoru zabranu direktnog pristupa članovima francuske vlade

Beta pre 21 minuta
Najmanje 73 ljudi poginulo prilikom hvatanja bosa meksičkog kartela i posle njegove smrti

Najmanje 73 ljudi poginulo prilikom hvatanja bosa meksičkog kartela i posle njegove smrti

Beta pre 31 minuta
Pariz uvodi američkom ambasadoru zabranu direktnog pristupa članovima francuske vlade

Pariz uvodi američkom ambasadoru zabranu direktnog pristupa članovima francuske vlade

Danas pre 26 minuta