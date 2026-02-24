Sud u Skoplju odredio 30-dnevni kućni pritvor bivšem vicepremijeru Severne Makedonije

Sudija za prethodni postupak Osnovnog krivičnog suda „Skoplje“ odredio je bivšem vicepremijeru Severne Makedonije Artanu Grubiju večeras odredio 30-dnevni kućni pritvor sa 24-časovnim nadzorom. „Sudija u prethodnom postupku u Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju, nakon iskaza osumnjičenog A.

G, koji je večeras doveden pred sud, doneo je rešenje kojim je prihvatio predlog javnog tužioca i odbrane za izricanje kućnog pritvora uz dodatne mere za obezbeđivanje prisustva osumnjičenog“, piše u saopštenju tog suda. Precizira se da je doneto rešenje o zameni mere zatvorskog pritvora merom kućnog pritvora sa 24-časovnim nadzorom, koja je poverena ministarstvu unutrašnjih poslova i da je određena i dodatna mera predostrožnosti – oduzimanje putne isprave i