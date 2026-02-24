(Video) U nezabeleženom nasilju kartela u Meksiku poginule 73 osobe. Škole zaključale svoja vrata, građanima vlasti savetuju da ne izlaze iz kuća!

Dnevnik pre 25 minuta
(Video) U nezabeleženom nasilju kartela u Meksiku poginule 73 osobe. Škole zaključale svoja vrata, građanima vlasti savetuju…

Najmanje 73 osobe su poginule u pokušaju meksičkih državnih vlasti da uhvati ozloglašenog vođu kartela Halisko Nova generacija i potom u nasilnim posledicama njegove smrti, saopštile su danas tamošnji zvaničnici.

Veći deo zemlje plaši se novog talasa nasilja. Broj žrtava koji su izneli bezbednosni zvaničnici uključuje pripadnike bezbednosnih snaga, osumnjičene članove kartela i druge ljude. Nemesio Osegera Servantes, zvani "El Menčo", bio je šef jedne od najbrže rastućih kriminalnih mreža u Meksiku, poznate po švercu fentanila, metamfetamina i kokaina u SAD i u organizovanju drskih napada na vladine zvaničnike u Meksiko. Njegov narkokartel je na njegovu smrt odgovorio
