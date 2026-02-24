Ministarstvo zdravlja: Sa tržišta se preventivno povlači proizvod "Aptamil AR 2"

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Tanjug
Ministarstvo zdravlja: Sa tržišta se preventivno povlači proizvod "Aptamil AR 2"

Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da se sa tržišta preventivno povlači dijetetski proizvod koji se koristi kao hrana za bebe, "Aptamil AR 2".

Sektoru za inspekcijske poslove pri ministarstvu dostavljena je informacija u vezi povlačenja i opoziva proizvoda "Aptamil AR 2", proizvođača "Nutricia Export BV" iz Holandije, zbog utvrđene zdravstvene neispravnosti proizvoda, od strane proizvođača, navodi se u saopštenju. Ministarstvu zdravlja dostavljeno je zvanično saopštenje objavljeno na zvaničnoj strani RASFF (sistem brzog upozoravanja za hranu EU) notifikacije za: "Lot 111527172, koji je već u postupku
