Večeras prvo polufinale PZE: Objavljeni kratki snimci - kako će izgledati nastupi (video)

Počinje festival Pesma za Evroviziju, čiji će pobednik predstavljati Srbiju na ovogodišnjoj Pesmi Evrovizije u Beču.

Večeras se održava prvo polufinale, bira se prvih sedmoro finalista. U prvom polufinalu Pesme za Evroviziju nastupiće 12 takmičara, a najboljih sedam plasiraće se u finale koje se održava u subotu, 28. februara. RTS je na društvenim mrežama objavio kratke snimke kako će izgledati večerašnji nastupi izvođača. 1. Mirna - "Omaja" View this post on Instagram A post shared by RTS Predstavlja (@rts_predstavlja) 2. Kosmos Trip - "Sve je u redu" View this post on Instagram