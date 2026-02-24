Nezadovoljni poljoprivrednici NE ODUSTAJU: Blokade puteva širom Šumadijskog okruga

InfoKG pre 2 sata  |  InfoKG
Nezadovoljni poljoprivrednici NE ODUSTAJU: Blokade puteva širom Šumadijskog okruga

Poljoprivrednici nezadovoljni stanjem na tržištu blokirali su puteve iz prvaca Kragujevca prema Topoli, Gornjem Milanovcu, Jagodini, Kraljevu.

Traže da se njihovi zahtevi ispune. Poljoprivrednici nezadovoljni stanjem na tržištu od danas su radikalizovali blokade. Od prošlog ponedeljka neprestano protestuju poljoprivrednici u selima Cerovac i Bare. Od tada protestuju i poljoprivrednici u Gornjoj Sabanti, koji prekidaju blokade tokom noći i jutra. Pridružuju im se tokom dana i kolege iz okolnih sela i opština, koji na po nekoliko sati blokiraju puteve. Zbog toga su u totalnoj blokadi putevi iz prvaca
Otvori na infokg.rs

Povezane vesti »

Blokade puteva u Mačvi, poljoprivrednici revoltirani izjavama ministra Glamočića

Blokade puteva u Mačvi, poljoprivrednici revoltirani izjavama ministra Glamočića

Šabačke novosti pre 17 minuta
Glamočić: Odluke neću donositi pod pritiskom, otvoren poziv poljoprivrednicima za razgovor

Glamočić: Odluke neću donositi pod pritiskom, otvoren poziv poljoprivrednicima za razgovor

Šabačke novosti pre 17 minuta
Blokade regionalnih puteva se nastavljaju: Poljoprivrednici ostaju pri svojim zahtevima

Blokade regionalnih puteva se nastavljaju: Poljoprivrednici ostaju pri svojim zahtevima

Mondo pre 7 minuta
Radikalizacija protesta: Poljoprivrednici odbili sastanak sa ministrom, danas blokada 42 putna pravca širom Srbije

Radikalizacija protesta: Poljoprivrednici odbili sastanak sa ministrom, danas blokada 42 putna pravca širom Srbije

Euronews pre 22 minuta
Blokade poljoprivrednika prešle u 14 dan, i dalje bez rešenja dok je lokacija sve više

Blokade poljoprivrednika prešle u 14 dan, i dalje bez rešenja dok je lokacija sve više

Mašina pre 2 sata
Poljoprivrednici nastavili protest

Poljoprivrednici nastavili protest

Forbes pre 1 sat
Protest poljoprivrednika: Koji su putevi blokirani?

Protest poljoprivrednika: Koji su putevi blokirani?

Vreme pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

JagodinaKraljevoKragujevacTopola

Ekonomija, najnovije vesti »

​Uočen lažni sajt koji neovlašćeno koristi naziv i logotip BELEX

​Uočen lažni sajt koji neovlašćeno koristi naziv i logotip BELEX

Politika pre 1 minut
Pošta Srbije uvodi veliku olakšicu - više nema muke za one koji čekaju pakete iz inostranstva

Pošta Srbije uvodi veliku olakšicu - više nema muke za one koji čekaju pakete iz inostranstva

Kamatica pre 22 minuta
Bitkoin pao ispod 63.000 dolara

Bitkoin pao ispod 63.000 dolara

Forbes pre 32 minuta
Čadež: Srbija dobila jedinstvenu AI fabriku u jugoistočnoj Evropi

Čadež: Srbija dobila jedinstvenu AI fabriku u jugoistočnoj Evropi

RTV pre 22 minuta
PKS: Srbija dobila AI fabriku, jedinstvenu u jugoistočnoj Evropi

PKS: Srbija dobila AI fabriku, jedinstvenu u jugoistočnoj Evropi

Serbian News Media pre 17 minuta