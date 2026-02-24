Glamočić: Odluke neću donostiti pod pritiskom, otvoren poziv poljoprivrednicima za razgovor

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da udruženja poljoprivrednika koja su u protestu nisu danas došla na sastanak u Vladu Srbije, na koji ih je pozvalo Ministarstvo kako bi im predstavilo mere za popravljanje situacije na tržištu mleka i u poljoprivredi. Podsetimo, Udruženja poljoprivrednika koja protestuju, danas od 10 časova radikalizuju proteste i počinju totalne ili višesatne blokade na više od 50 puteva u Srbiji. U petak 20. februara, ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavio je na

Glamočić je na konferenciji za medije naveo i da će kompanija Imlek od danas otkupljivati redovne količine mleka koje je otkupljivala i pre početka krize oko otkupa, a koje su u međuvremenu smanjenje za oko 10 odsto, kao i da će neke kompanije otkupiti sireve koji su sada na raspolaganju. "Imali smo tri adrese udruženja i njima smo poslali i pismeni poziv, a to su udruženja Naše Mleko, Šajkača i udruženje Šumadije i Pomoravlja. Sva tri udruženja su odgovorila