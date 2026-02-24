Četiri godine od početka rata u Ukrajini, Rusija počinje da oseća posledice

BBC Svuda po Rusiji izlepljeni su plakati na kojim se nude velike svote novca za prijavljivanje u vojsku Na prvi pogled, Jelec zimi izgleda kao da je iz ruske bajke.

Sa nasipa primećujem zlatne kupole pravoslavnih crkava, a, daleko ispod, ribolovci na ledu istačkani su duž zamrznute reke. Ali u ovom gradu, 350 kilometara južno od Moskve, bajkovito osećanje je prolazno. Na rečnoj obali zapažam bilbord za regrutaciju u vojsku. Obećava jednokratnu sumu od 17.000 evra svakom ko se prijavi da se bori u Ukrajini. U blizini je plakat ruskog vojnik koji nišani kalašnjikovim. „Tamo smo gde smo potrebni“, glasi propratni slogan. Kremlj