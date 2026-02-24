"Doneli su mi i kokain na nastup, jesam li uzeo?" Desingerica se oglasio nakon što su protiv njega podnete 3 krivične prijave zbog maltretiranje jagnjeta

"Doneli su mi i kokain na nastup, jesam li uzeo?" Desingerica se oglasio nakon što su protiv njega podnete 3 krivične prijave…

Dragomir Despić Desingerica stigao je na snimanje " Pinkovih zvezda", gde su ga novinari odmah upitali za komentar na to što su protiv njega podnete čak tri krivične prijave.

Razlog leži u njegovom nastupu u Vranju. Desingerica je 20. februara imao performans i to sa živim jagnjetom na sceni. Njemu su doneli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobegne, dok je Despić izvodio svoju pesmu “Čokolada”. Izvedba je izazvala lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su izrazili šok i negodovanje zbog tretmana životinje. Iz Osnovnog javnog tužilaštva su potvrdili da su primili i tri krivične prijave protiv
