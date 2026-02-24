Glamočić: Nema obustave otkupa mleka, Ministarstvo nastavlja sa sprovođenjem konkretnih mera

Glamočić: Nema obustave otkupa mleka, Ministarstvo nastavlja sa sprovođenjem konkretnih mera

Prof. dr Dragan Glamočanin ministar poljopriovrede, šumarstva i vodoprivrede pozvao je danas na sastanak Udruženja koja su u protestu kako bi se dogovorili na koji način može da se reši problem, ali se oni uprkos pismenom pozivu samog ministarstva nisu pojavili.

Na konferenciji za novinare ministar Glamočić poručio je da dijalog nema alternativu. - Žao mi je što nisu došli. Vrata Ministarstva su otvorena za sve. Dijalog se vodi za stolom, a ne uslovljavanjem preko medija - rekao je ministar. On je istakao da država nije stala i i da je sprovođenje konkretnih mera već u toku. Naveo je da je tokom prethodnih dana, tražeći rešenja za situaciju u mlekarskom sektoru, održao sastanke sa raznim kompanijama, te naglasio da neće
