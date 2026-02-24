Izmenjen režim saobraćaja na auto-putu Pakovraće–Požega: Radovi u tunelima Munjino brdo i Laz danas i sutra, evo gde će saobraćaj biti preusmeren

Kurir pre 1 sat
Izmenjen režim saobraćaja na auto-putu Pakovraće–Požega: Radovi u tunelima Munjino brdo i Laz danas i sutra, evo gde će…

Putevi Srbije saopštili su da će na auto-putu Pakovraće - Požega, danas i sutra, 25. februara u zoni tunela Munjino brdo biti izmenjen režim saobraćaja, zbog radova na geodetskom monitoringu.

To javno preduzeće ke preciziralo da će saobraćaj biti presumeren kroz službene prolaze koji se nalaze ispred petlje Lučani i iza tunela Munjino brdo. Shodno lokaciji prolaza, predviđeno je zatvaranje krakova petlje Lučani u zavisnosti od toga koja je tunelska cev zatvorena a izmena režima saobraćaja predviđena je tokom 24 sata. Radovi će se izvoditi u dve faze i to, 24. februara uz zatvaranje desne tunelske cevi, ka Požegi, dok će saobraćaj biti preusmeren na levu
