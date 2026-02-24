Povlači se hrana za bebe sa tržišta! Ovaj brend koriste gotovo svi, oglasilo se i Ministarstvo zdravlja

Kurir pre 2 sata
Povlači se hrana za bebe sa tržišta! Ovaj brend koriste gotovo svi, oglasilo se i Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da preventivno sa tržišta povlači proizvod - "Aptamil AR 2", koji se koristi kao hrana za bebe.

Sektoru za inspekcijske poslove dostavljena je informacija u vezi povlačenja proizvoda - "Aptamil AR 2", proizvođača "Nutricia Export BV" iz Holandije. Kako se navodi utvrđena je zdravstvena neispravnost proizvoda od strane proizvođača pri čemu je Ministarstvu zdravlja dostavljeno zvanično saopštenje objavljeno na zvaničnoj strani RASFF notifikacije za: "Svi navedni lotovi su u postupku povlačenja", stoji u saopštenju Ministarstva. Podsetimo, u januaru ove godine
