Angelina Topić oborila nacionalni rekord: Čarolija i skok za pamćenje, uradila je ono što je obećala

Mondo pre 2 sata  |  Tijana Jevtić
Angelina Topić oborila nacionalni rekord: Čarolija i skok za pamćenje, uradila je ono što je obećala

Srpska atletičarka Angelina Topić (20) oborila je nacionalni rekord Srbije u skoku uvis, preskočivši visinu od dva metra i trijumfujući na mitingu u Banjskoj Bistrici.

Naša predstavnica na takmičenju nije imala nijedan neuspeli pokušaj sve do čarobne visine na kojoj je oborila rekord. Novi rekord države u disciplini skoka uvis postavljen je kada je Topićeva uspešno savladala letvicu na tačno dva metra. Redom je preskakala 1,85, 1,90, 1,94 i 1,98 metara bez greške. Ovaj rezultat je njen drugi najbolji u sezoni, iza skoka Jaroslave Mahučik, koja je dostigla 2,03 metra. Pre nekoliko nedelja Topićeva je pobedila na mitingu u
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ti si ponos Srbije: Angelina Topić ‘poletela’ kao nikad do sad!

Ti si ponos Srbije: Angelina Topić ‘poletela’ kao nikad do sad!

Hot sport pre 43 minuta
Dragutin Topić nakon velikog uspeha svoje ćerke: „Angelina je prosto magična!“

Dragutin Topić nakon velikog uspeha svoje ćerke: „Angelina je prosto magična!“

Hot sport pre 19 minuta
Dragutin Topić rečima za istoriju opisao rekord Angeline, srpska heroina odmah odgovorila tati: "Častim"

Dragutin Topić rečima za istoriju opisao rekord Angeline, srpska heroina odmah odgovorila tati: "Častim"

Telegraf pre 49 minuta
Pogledajte Angelinin skok iz snova, oglasio se i Dragutin!

Pogledajte Angelinin skok iz snova, oglasio se i Dragutin!

Sportske.net pre 1 sat
Maestralna Angelina oborila rekord i preskočila dva metra!

Maestralna Angelina oborila rekord i preskočila dva metra!

Vesti online pre 2 sata
Angelina Topić oborila rekord Srbije, preskočila dva metra za istoriju

Angelina Topić oborila rekord Srbije, preskočila dva metra za istoriju

Nova pre 2 sata
(VIDEO) Magija Angeline Topić – rekord i konačno preko 2,00!

(VIDEO) Magija Angeline Topić – rekord i konačno preko 2,00!

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

AtletikaMiting u BeograduAngelina Topić

Sport, najnovije vesti »

Alimpijević ostao bez košarkaša Partizana:„U Turskoj ne zovu da pitaju za igrače, tamo je obaveza da budu na spisku“

Alimpijević ostao bez košarkaša Partizana:„U Turskoj ne zovu da pitaju za igrače, tamo je obaveza da budu na spisku“

Danas pre 58 minuta
Serlot het-trikom srušio Klub Briž i odveo Atletiko Madrid u osminu finala Lige šampiona (VIDEO)

Serlot het-trikom srušio Klub Briž i odveo Atletiko Madrid u osminu finala Lige šampiona (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Nenadano pojačanje: Brazilac oblači dres Srbije?

Nenadano pojačanje: Brazilac oblači dres Srbije?

Danas pre 2 sata
Angelina Topić postavila državni rekord u skoku uvis

Angelina Topić postavila državni rekord u skoku uvis

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Mića Berić oštro o košarkašu Partizana: Takav odnos je sramotan, kao da gledam Džabarija Parkera

(VIDEO) Mića Berić oštro o košarkašu Partizana: Takav odnos je sramotan, kao da gledam Džabarija Parkera

Danas pre 3 sata