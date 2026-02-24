Angelina Topić oborila nacionalni rekord: Čarolija i skok za pamćenje, uradila je ono što je obećala

Srpska atletičarka Angelina Topić (20) oborila je nacionalni rekord Srbije u skoku uvis, preskočivši visinu od dva metra i trijumfujući na mitingu u Banjskoj Bistrici.

Naša predstavnica na takmičenju nije imala nijedan neuspeli pokušaj sve do čarobne visine na kojoj je oborila rekord. Novi rekord države u disciplini skoka uvis postavljen je kada je Topićeva uspešno savladala letvicu na tačno dva metra. Redom je preskakala 1,85, 1,90, 1,94 i 1,98 metara bez greške. Ovaj rezultat je njen drugi najbolji u sezoni, iza skoka Jaroslave Mahučik, koja je dostigla 2,03 metra. Pre nekoliko nedelja Topićeva je pobedila na mitingu u