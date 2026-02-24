Automobil sleteo u reku kod Kragujevca: Čak 11 vatrogasaca izvlačilo putnike iz ambisa

Mondo pre 4 sati  |  Tamara Birešić
Automobil sleteo u reku kod Kragujevca: Čak 11 vatrogasaca izvlačilo putnike iz ambisa

U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u naselju Ždraljica, kod Kragujevca, putničko vozilo sletelo je sa puta u rečno korito, na nepristupačnom terenu, a dve osobe su povređene.

Kako se nezvanično saznaje, dojava o saobraćajnoj nesreći primljena je oko 12 časova, dok su ekipe na teren stigle posle nekoliko minuta. Utvrđeno je da je automobil izleteo sa kolovoza i završio u koritu reke, piše " Republika". Iz prevrnutog vozila dve osobe su uspele same da izađu, ali su zbog zadobijenih povreda i strmog terena vatrogasci-spasioci morali da intervenišu. Povređeni su, uz pomoć spinalne daske, preneti do ekipe Hitne pomoći, koja ih je preuzela
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Drama kod Medne: Automobil sleteo u ambis, vatrogasci sekli lim da spasu povređene FOTO

Drama kod Medne: Automobil sleteo u ambis, vatrogasci sekli lim da spasu povređene FOTO

Nova pre 4 sati
Automobil sleteo sa puta kod Medne, povređene dve osobe (FOTO)

Automobil sleteo sa puta kod Medne, povređene dve osobe (FOTO)

InfoKG pre 5 sati
Automobil sleteo u korito reke Drama u okolini Kragujevca: Vatrogasci odmah reagovali, ima povređenih

Automobil sleteo u korito reke Drama u okolini Kragujevca: Vatrogasci odmah reagovali, ima povređenih

Blic pre 5 sati
Jeziva nesreća kod Kragujevca: Vozilo sletelo s puta u rupu, ima povređenih

Jeziva nesreća kod Kragujevca: Vozilo sletelo s puta u rupu, ima povređenih

Kurir pre 4 sati
Teška saobraćajna nesreća kod Kragujevca: Automobil sleteo s puta, dvoje povređeno

Teška saobraćajna nesreća kod Kragujevca: Automobil sleteo s puta, dvoje povređeno

Euronews pre 4 sati
Automobil sleteo s puta kod Kragujevca: Povređene dve osobe, vatrogasci ih nosilima izvukli sa nepristupačnog terena

Automobil sleteo s puta kod Kragujevca: Povređene dve osobe, vatrogasci ih nosilima izvukli sa nepristupačnog terena

Newsmax Balkans pre 4 sati
Teška saobraćajna nezgoda kod Kragujevca: Vozilo sletelo s puta; Povređene dve osobe FOTO

Teška saobraćajna nezgoda kod Kragujevca: Vozilo sletelo s puta; Povređene dve osobe FOTO

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevac

Beograd, najnovije vesti »

Putevi Srbije: Radovi na Gazeli od večeras u 22.00 do ujutru u pet, saobraćaj jednom trakom

Putevi Srbije: Radovi na Gazeli od večeras u 22.00 do ujutru u pet, saobraćaj jednom trakom

Serbian News Media pre 55 minuta
Putovanje gradskim prevozom dvostruko duže od vožnje kolima: Najopterećenija linija 95 koja povezuje Blok 45 i Borču

Putovanje gradskim prevozom dvostruko duže od vožnje kolima: Najopterećenija linija 95 koja povezuje Blok 45 i Borču

Newsmax Balkans pre 2 sata
Bez struje u sredu u Velikom Trnjanu, Rudaru i Palojcu

Bez struje u sredu u Velikom Trnjanu, Rudaru i Palojcu

Jug press pre 1 sat
Ljiljanu je snimio je radar i to laser najnovije generacije, a to je saznala tek kada joj je poruka stigla na mejl! Mora da se…

Ljiljanu je snimio je radar i to laser najnovije generacije, a to je saznala tek kada joj je poruka stigla na mejl! Mora da se javi u roku od 8 dana, ali ima jednu veliku dilemu

Blic pre 1 sat
Izmene saobraćaja zbog radova: Menja se trasa prevoza u Surčinu, Gazela zatvorena od 22 do pet sati

Izmene saobraćaja zbog radova: Menja se trasa prevoza u Surčinu, Gazela zatvorena od 22 do pet sati

Newsmax Balkans pre 2 sata