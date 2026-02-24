Automobil sleteo u reku kod Kragujevca: Čak 11 vatrogasaca izvlačilo putnike iz ambisa

U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u naselju Ždraljica, kod Kragujevca, putničko vozilo sletelo je sa puta u rečno korito, na nepristupačnom terenu, a dve osobe su povređene.

Kako se nezvanično saznaje, dojava o saobraćajnoj nesreći primljena je oko 12 časova, dok su ekipe na teren stigle posle nekoliko minuta. Utvrđeno je da je automobil izleteo sa kolovoza i završio u koritu reke, piše " Republika". Iz prevrnutog vozila dve osobe su uspele same da izađu, ali su zbog zadobijenih povreda i strmog terena vatrogasci-spasioci morali da intervenišu. Povređeni su, uz pomoć spinalne daske, preneti do ekipe Hitne pomoći, koja ih je preuzela