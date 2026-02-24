Opera u narodnjoj nošnji i Zejna koja visi s plafona: Isplivao snimak generalne probe za pze, pogledajte nastupe (Video)

Mondo pre 6 sati  |  Dragana Tomašević
Opera u narodnjoj nošnji i Zejna koja visi s plafona: Isplivao snimak generalne probe za pze, pogledajte nastupe (Video)

Večeras saznajemo imena prvih sedam finalista domaćeg izbora za predstavnika Srbije na Pesmi Evrovizije.

Prenos je na Prvom kanalu RTS-a i zvaničnom Jutjub kanalu, na kojem je sada objavljen i snimak sa generalne probe koji otkriva i šta ćemo gledati. Narodne nošnje, atraktivni kostimi i jedno prevrtanje u vazduhu uz zvuke pesme "Jugoslavija" samo su neke od scena koje ćete gledati prve polufinalne večeri. Pogledajte slike sa probe: Voditelji su i ovog puta Dragana Kosjerina, Kristina Radenković i Stefan Popović. Pogledajte generalnu probu: Pogledajte spisak izvođača
RTSEvrovizijaEurosongEvrosongPesma EvrovizijeVisaJugoslavijaJutjubIzbori

